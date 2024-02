Questo classico Range Rover è diventato elettrico grazie a Lunaz

Lunaz, azienda specializzata nella conversione di veicoli elettrici, ha creato la prima Range Rover elettrica con tetto apribile, modello per il quale sono state necessarie oltre 5.000 ore di lavoro, di test e di sviluppo al fine di ottenere una carrozzeria che fosse sostanzialmente rinforzata.

A bordo sono stati montati due motori elettrici, è stato infatti necessario aggiornare telaio e carrozzeria per raggiungere la necessaria rigidità e il giusto supporto per sostenere entrambi i propulsori. Il fondatore di Lunaz ha dichiarato con grande entusiasmo che questa vettura mostra la possibilità dell’azienda di lavorare in maniera nettamente più trasversale su differenti tipologie di auto, anche modelli d’epoca.

Inoltre ha dichiarato che questa conversione eleva la Range Rover Classic a un nuovo livello, mostrando una perfetta combinazione tra la sua utilità e un nuovo design interno ed esterno, rivisitato nei minimi dettagli. Gli interni di questa insolita decappottabile presentano l’abitacolo più ampio che sia mai stato costruito da Lunaz, vantano inoltre la presenza di miglioramenti ergonomici e tecnologici.

La produzione della console centrale, stampata in 3D e pronta per essere impiegata su altre Range Rover elettriche, ha impegnato l’azienda per circa due anni: si tratta di un’unità rivestita in noce impermeabile contornata da pelle idrorepellente, le finiture blu sono invece pensate per una continuità di colore che prosegue all’esterno (anche se parliamo di un colore differente dal blu del Range Rover appartenuto alla Regina Elisabetta II, ora in vendita). Alla base un Range Rover Safari come quello guidato da James Bond nel film Octopussy - Operazione Piovra.

Il touchscreen dell’infotainment prevede funzionalità di mirroring per lo smartphone, la climatizzazione invece prevede delle manopole rotanti con all’interno dei piccoli display digitali. L’abitacolo è anche dotato di nuove USB-C. Tecnicamente parlando, i motori elettrici della vettura erogano una potenza di 375 CV, 15 CV in più rispetto alla versione con tetto rigido, con 450 Nm di coppia.