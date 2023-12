La nuova Classe A Vibes realizzata con Sony: nel prezzo è inclusa anche una PS5

Sony Interactive Entertainment Italia ha appena annunciato una nuova partnership con uno dei marchi automotive più importanti al mondo: Mercedes-Benz Italia. La PlayStation 5 infatti è diventata fonte di ispirazione per la configurazione di Classe A Vibes, vettura in edizione limitata realizzata in soli 50 esemplari.

Già disponibile all’acquisto, esclusivamente online, la nuova Classe A Vibes di Mercedes-Benz si può avere a un prezzo di 55.677 euro. I clienti che finalizzeranno l’acquisto della vettura riceveranno una nuova PS5 Digital Edition e una copia in formato digitale del simulatore di guida Gran Turismo 7. La campagna è stata accompagnata dal claim Different Places, Same Vibes, col fine di comunicare i valori della partnership.

Secondo Sony Interactive Entertainment Italia e Mercedes-Benz Italia la Classe A Vibes e la PlayStation 5 condividono un design dalle linee moderne, sinuose e futuristiche, con la vettura tedesca che può vantare dettagli cromatici ispirati alla console di nuova generazione.

Il modello in edizione limitata è stato realizzato su base Classe A 250e Advanced Plus AMG Line. Vanta una livrea Digital White con cerchi da 18” e il pacchetto Night, con mascherina e specchietti neri a contrasto e vetri posteriori sfumati. La tecnologia alla base della 250e è Plug-in Hybrid (le medesima che abbiamo provato a bordo della nuova Classe B 250e), una motorizzazione che offre 218 CV con un’autonomia Full Electric fino a 82 km.