Anche il Classe G diventa elettrico: ecco il Mercedes-Benz EQG con 4 motori

Il mondo automotive ha ormai preso una piega inarrestabile, con tutti i maggiori produttori mondiali intenti a spingere irreversibilmente sull'elettrico. Sappiamo che anche le supercar saranno prima o poi elettriche, oggi però cade anche l'ultimo baluardo: ecco a voi il nuovo Mercedes-Benz Classe EQG, versione elettrica del Classe G.

Il Mercedes-Benz Classe G è un veicolo che non ha certo bisogno di presentazioni: è il fuoristrada tedesco per andare ovunque, in offroad come sui marciapiedi di Milano prima dell'aperitivo. Un autentico status symbol, spesso acquistato più per ciò che rappresenta che per le sue vere potenzialità. Dotato solitamente di potenti motori a 6 e 8 cilindri, Mercedes-Benz ha trasformato ora il Classe G nel nuovo EQG con quattro motori elettrici.

Gli ingegneri della stella a tre punte non hanno diffuso una scheda tecnica precisa, la potenza di questo mostro della strada però potrebbe attestarsi fra i 600 e i 670 CV, di fatto il veicolo elettrico più potente di casa Mercedes-Benz sinora grazie ai quattro motori, uno per ruota. La batteria è sì grande ma ci aspettavamo anche qualcosina di più: si parla di 108 kWh, meno della metà di un altro mostro elettrico come l'Hummer EV (ricaricare l'Hummer EV costa uno sproposito).

La batteria promette in ogni caso 500 km con un solo pieno di energia, anche se questa cifra cambierà tantissimo in base allo stile di guida. Sul fronte della ricarica nessun problema, visto che è possibile andare dal 10% all'80% in circa 30 minuti grazie a una potenza di picco di 350 kW. Il suo peso? Sfioriamo i 3.000 kg, dovremmo essere a 2.990 per l'esattezza, con il lancio commerciale che dovrebbe avvenire nel 2024 - quello che vedete infatti è ancora un prototipo test con livrea camouflage.