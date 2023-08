Questa Classe G va a 45 Km/h e costa 2000 dollari (e no, non è Mercedes)

Il mercato dei veicoli elettrici cinesi è in piena espansione e oltre a esempi virtuosi come la Sehol E10X con batterie al sodio da appena 7000 euro, esistono anche vetture leggermente più "sospette", dai prezzi eccessivamente bassi e dalla qualità... sindacabile!

Un esempio pratico lo trovate nell'ultimo video dei ragazzi di Electrek con protagonista un finto Mercedes Classe G (che di Mercedes probabilmente non ha neanche il portachiavi) dalle specifiche molto curiose.

Si parte dal peso, circa 500 Kg, che già sancisce la lontananza dal parente a cui strizza l'occhio. Pagata circa 2000 dollari, la vettura è un peso piuma ed è lunga 2.9 metri. La velocità massima spazia tra i 35 e i 45 KM/h e sì, non è un errore, siamo di fronte a una macchina che non ha una velocità massima ma un range di velocità massime. Probabilmente, suggerisce Electrek, dipenderà dal peso del carico e dal numero di passeggeri.

Abbastanza risibile anche l'autonomia, che senza estensione non supera i 50 Km, ma che può arrivare a un massimo di 110 Km con apposito accessorio.

Di certo si tratta di un veicolo unico nel suo genere, ma non potrebbe mai essere più distante da altri EV eccezionalmente low cost ma di fattura leggermente migliore, come l'altra cinese Wuling Mini EV con abbonamento per la batteria per contenere i costi.