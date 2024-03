Clarkson: 'Le supercar? A breve saranno auto con il motore di un congelatore a pozzetto'

Jeremy Clarkson ha recensito di recente la splendida McLaren 750S, la supercar svelata ad aprile dell'anno scorso dal glorioso marchio britannico.

Si tratta di una recensione che nelle scorse settimane, prima della sua pubblicazione sul The Australian, era divenuta virale in quanto lo stesso Clarkson era stato fotografato con la McLaren, scambiata dai giornalisti per una sua nuova auto.

“Ho parcheggiato una McLaren 750S top di gamma fuori da un ristorante a Notting Hill – scrive oggi il conduttore di The Grand Tour - e nel giro di poche ore ai lettori del Mail Online è stato detto che questa supercar viola da £ 260.000 ($ 505.000) era mia. Quasi giusto. Era blu, costava 308.000 sterline (598.000 dollari) ma non era mia”.

Il giorno dopo la storia venne ripresa anche dal Mirror, secondo cui il buon Clarkson possedeva anche Ferrari F355, una Lamborghini Gallardo e un'Aston Martin Virage. “Oggigiorno – precisa il giornalista - preferisco la mia vecchia Range Rover a qualsiasi supercar. È troppo difficile entrare e uscire da loro, non c'è posto per i cani e sono troppo potenti. Certo, so cosa fare se le gomme posteriori di un'auto si accendono e si verifica un sovrasterzo, ma ormai sono vecchio e di conseguenza non sono del tutto sicuro di avere i riflessi per affrontarlo. Non fraintendermi – continua il conduttore - Non sono Joe Biden. Conosco la differenza tra Egitto e Messico, e so che il presidente Mitterrand non è il primo ministro tedesco. Ma devi essere presente quando devi controllare un'auto da 552 kW se la strada è un po' troppo scivolosa”.

Clarkson ammette comunque che le supercar gli piacciono ancora, e che sarà triste quando non ci saranno più. Il riferimento è ovviamente alle auto elettriche, che l'ex presentatore di Top Gear non ha mai nascosto di non amare. “Il socialismo obbligherà queste auto ad andare in pensione e li sostituirà con i motori provenienti dal retro di un congelatore a pozzetto”, ricordando che la McLaren che ha potuto provare, sarà l'ultima ad avere un V8 sotto il cofano.

Clarkson passa poi a descrivere la 750S, definendola un'auto maggiormente utilizzabile rispetto alla sua antenata (la 720) per l'uso quotidiano. Gli ha fatto storcere un po' il naso il rumore: “Non urla come un V10 né come un V12. Non rimbomba nemmeno come un normale V8. È solo rumore, e molto rumore. E sembra essere in qualche modo in contrasto con lo stile, che è tutto molto dettagliato e preciso. È un orologio svizzero, quindi, che suona come una diga bombardata”.

Clarkson chiosa con un riferimento alle avversarie della McLaren: “La Ferrari regala forse più emozioni e la Lambo più pazza, ma in realtà dipende se preferisci Charles Leclerc, Lando Norris o i Cylon di Battlestar Galactica”.

