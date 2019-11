Clarkson, Hammond e May ancora insieme per The Grand Tour: cosa vedremo?

Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May compongono un trio di presentatori molto amati, soprattutto in Gran Bretagna. I tre dopo aver lavorato insieme per Top Gear si sono trasferiti in Amazon e hanno sviluppato un altro show chiamato The Grand Tour. Adesso ritornano sotto i riflettori con un contenuto piuttosto particolare.

Lo veniamo a sapere tramite un trailer ufficiale caricato su YouTube. Lo speciale si chiamerà Seamen con ogni probabilità vedrà completamente accantonate le automobili, per la delusione di parecchi fan.

Ma si tratta soltanto della puntata di apertura della quarta stagione, il cui incipit consisterà in una gara tra tre differenti tipi di imbarcazioni lungo il delta del fiume Mekong in Vietnam. Il concept non è dissimile dagli episodi speciali ai quali ci hanno abituato, composto da sfide parecchio strambe in scenari mozzafiato, anche se questa volta sarà l'acqua a farla da padrona.

In ogni caso la prossima stagione sarà differente dalle prime tre, questo l'avevano già annunciato tempo fa, e il format dello show si evolverà. Inizialmente tutto era rimasto simile ai tempi di Top Gear, con un capannone tutto nuovo a sostituire l'hangar di anni addietro, ma adesso si guarda avanti e con focus soltanto sugli speciali. Questo significa che vedremo test su circuito e "Conversation Street" e più prove fuori di testa con auto scadenti impantanate nel fango di location esotiche.

Per concludere vi informiamo che di recente James May si è dedito all'acquisto e alla presentazione, tramite video su YouTube, di nuove e sostenibili automobili. La prima è stata una Tesla Model S, mentre la seconda che si è concesso è mossa dall'idrogeno.