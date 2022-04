Clamoroso incidente all'incrocio: tre SUV coinvolti e un passante miracolato!

Gli incroci sono spesso teatro di incidenti ad alto tasso di spettacolarità, dove si può vedere davvero di tutto, anche una Porsche Boxster che spicca il volo dopo aver preso un rallentatore ad alta velocità, ma questo che vedete è a metà tra il comico e il miracoloso, specialmente per il passante che attraversava la strada.

Non sappiamo esattamente dove sia successo, ma di certo si tratta di un incrocio di qualche città statunitense, come ci suggerisce anche la bandierina che segue al nome dell’utente che ha postato il video dell’accaduto sul proprio profilo Twitter. La vicenda si è innescata a seguito di una delle più classiche delle infrazioni, ossia l’attraversamento dell’incrocio col rosso.

Il conducente a bordo di una GMC Acadia invece di rallentare ha deciso di accelerare così da evitare la sosta, ma come spesso accade in queste situazioni, i tempi non sono stati calcolati bene, e dalla destra sopraggiungeva una Honda Pilot che è finita dritta contro il GMC, che è stato letteralmente lanciato dall’altra parte dell’incrocio.

Nel frattempo, mentre si innescava la carambola, un signore stava attraversando sulle strisce pedonali, ed è stato sfiorato dal proiettile a forma di SUV che gli è passato a pochi centimetri. C’è da dire che in quella frazione di secondo l’uomo aveva avvertito lo schianto e aveva fatto un piccolo scatto verso “la salvezza”, ma può considerarsi un miracolato vedendo le immagini dell’accaduto.

Tutto è bene quel che finisce bene, ed ecco che il video si chiude con una parte tutto sommato comica. Il GMC cappottatosi in aria, è poi piombato sul tetto di una Jaguar E-Pace, che poco dopo compare dalla destra dello schermo che avanza col SUV americano incastrato sul tetto.

E questa vicenda ci ha riportato alla mente un incidente avvenuto la scorsa estate, quando due Toyota hanno messo a ferro e fuoco un incrocio australiano.