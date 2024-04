Clamoroso, Alfa Romeo Milano cambia nome dopo le polemiche: si chiamerà Junior

Ciò che stiamo per scrivere rimarrà molto probabilmente nella storia: dopo le polemiche degli ultimi giorni, Alfa Romeo ha cambiato il nome alla sua Milano appena presentata. Si chiamerà Alfa Romeo Junior.

Scelto per rendere tributo alla città “dove tutto ebbe origine” nel 1910, il nome Milano era stato il preferito del pubblico tra una rosa di papabili, ora però tutto è destinato a cambiare. La scelta di passare al nome Junior si deve alle polemiche dei giorni scorsi innescate dal Ministro Adolfo Urso, che aveva criticato il nome Milano poiché la vettura era in realtà costruita in Polonia - e teoricamente non rispettava una legge per la salvaguardia del Made in Italy, anche se Alfa Romeo sostiene fosse tutto in regola.

Jean-Philippe Imparato, il CEO di Alfa Romeo, ha dunque detto: “Siamo perfettamente consapevoli che questo episodio rimarrà inciso nella storia del Marchio. È una grande responsabilità ma al tempo stesso è un momento entusiasmante. La scelta del nuovo nome Alfa Romeo Junior è del tutto naturale, essendo fortemente legato alla storia del marchio ed essendo stato fin dall’inizio tra i nostri preferiti e tra i preferiti del pubblico. Come team scegliamo ancora una volta di mettere la nostra passione a disposizione del Marchio, di dare priorità al prodotto e ai clienti. Decidiamo di cambiare, pur sapendo di non essere obbligati a farlo, perché vogliamo preservare le emozioni positive che i nostri prodotti generano da sempre ed evitare qualsiasi tipo di polemica. L’attenzione riservata in questi giorni alla nostra nuova compatta sportiva è qualcosa di unico, con un numero di accessi al configuratore online senza precedenti, che ha provocato il crash del sito web per alcune ore.”

Chi conosce a fondo la storia di Alfa Romeo sa che Junior è in realtà un nome importante per il brand. Nel 1966 è stata infatti presentata la GT 1300 Junior che, rinunciando al nome Giulia, strizzò l’occhio a un pubblico più giovane, più o meno ciò che pensa di fare la nuova Alfa Romeo Junior 2024. Con 92.000 unità vendute, la GT 1300 Junior diventò un simbolo e un best seller per l’epoca, chissà che il nome non porti fortuna anche al B-SUV del Biscione...

Storia a parte, a memoria non ricordiamo qualcosa di simile nel passato recente, soprattutto per un modello tanto atteso come il B-SUV di Alfa Romeo, già presentato alla stampa e al pubblico in pompa magna. In centro a Milano, ma immaginiamo anche in altre città, ci sono già gigantografie pubblicitarie della vettura, che proprio durante l’affollata Design Week si mostrerà agli utenti con un nome diverso da quello ufficiale e di fatto “vecchio”. Noi avevamo persino provato a configurare la nuova Alfa Romeo Milano, che sul sito internet del Biscione si chiama ancora in questo modo... Che questo cambio repentino smorzi del tutto le polemiche con il Governo? Facciamo finta di crederci...

Maizjok Telo Moto da Esterno Interno Telo Coprimoto Impermeabile è uno dei più venduti oggi su