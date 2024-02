I clamorosi incentivi auto elettriche della Valle d'Aosta: 26.450 euro con il doppio bonus

Chi risiede in Valle d'Aosta ed è intenzionato ad acquistare un'auto elettrica potrebbe godere di un duplice incentivo decisamente interessante. La Regione, infatti, mette a disposizione un massimo di 12.700 euro per tutti coloro che hanno meno di 35 anni.

Per tutti gli altri il contributo è di 9.000 euro e nel caso in cui si dovesse rottamare un'auto il contributo sale del 10% se si rottama una Euro 0, 1 o 2, mentre aumenta del 5 per cento se il veicolo da rottamare è un Euro 3 o 4.

Gli incentivi sono previsti anche nel caso in cui si voglia acquistare un'auto elettrica usata, leggasi 8.000 euro per gli under 35, o un massimo di 5.000 euro per coloro che hanno più di 35 anni. La Valle d'Aosta prevede degli “sconti” anche per chi volesse acquistare un'ibrida, ovvero, 5.000 euro per un'auto nuova o 3.000 per l'usato.

Tenendo conto che sul mercato esistono almeno 10 auto ibride a meno di 25mila euro, con talebonus si può ottenere un interessante sconto. Oltre ad altri corposi incentivi per coloro che utilizzano l'auto per il trasporto passeggeri nonché per le imprese, la Regione mette a disposizione anche un massimo di 3.000 euro o il 50% della spesa sostenuta per le stazioni di ricarica, a cui va aggiunto il bonus colonnine elettriche 2024 disponibile dal 15 febbraio.

Incentivato anche l'acquisto di e-bike (fino ad un massimo di 700 euro), ma anche monopattini (al massimo 300). "Abbiamo previsto il rafforzamento di questa misura – sono le parole dell’assessore ai trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy – per favorire, soprattutto nelle giovani generazioni, l’utilizzo di veicoli green e la maturazione di una nuova mentalità orientata alla sostenibilità”.

Va precisato che il bonus di Regione Valle d'Aosta è indipendente dagli incentivi statali. Facendo un breve calcolo quindi, una volta che l'Ecobonus governativo entrerà in vigore, tenendo conto della misura massima di 13.750 euro, aggiunti ai 12.700 euro per gli Under 35 di cui sopra, si arriva ad un clamoroso sconto di 26.450 euro: l'auto elettrica risulta essere (quasi) regalata.