Cizeta V16T di Giorgio Moroder a breve in vendita: un meraviglioso tuffo nel passato

Quando si parla di supercar iconiche italiane è inevitabile pensare a modelli come la Lancia Stratos e la Lamborghini Countach, disegnata da Marcello Gandini. Mentre quest’ultimo si dichiara insoddisfatto del remake della Countach, come tanti altri fan, ma per qualche giorno potranno rifarsi gli occhi con la favolosa Cizeta V16T di Giorgio Moroder.

Concepita nel corso degli anni ’80 dall'ex collaudatore e ingegnere di sviluppo Lamborghini, Claudio Zampolli, da Gandini stesso e dal compositore Giorgio Moroder, questa supercar è il connubio dei design della Lamborghini Diablo e della Miura, desiderato proprio da Moroder per il suo garage. Se esteticamente è una gioia per gli occhi, sotto il cofano è altrettanto intrigante: il motore è un V16 da 6,0 litri frutto della fusione di due V8 da 3,0 litri della Lamborghini Urraco, con cambio manuale a 5 velocità e un totale di 540 cavalli e 542 Nm di coppia.

Questo prodigio della tecnica debuttò il 5 dicembre 1988 a Los Angeles in un evento ospitato da Jay Leno con musiche scritte da Moroder, per poi tornare in mostra a Ginevra e attirare abbastanza clienti da consentire la realizzazione di 20 modelli con piccole alterazioni.

La Cizeta-Moroder V16T di proprietà del compositore italiano, non altro che la concept car originale telaio 001, verrà messa all’asta il 27 gennaio 2022 a Phoenix, in Arizona, da RM Sotheby’s. Al momento manca un prezzo stimato dalla casa d’aste, ma si prevede già il raggiungimento almeno delle sette cifre data l’importanza storica della supercar.

Tornando invece alla Countach, il nuovo modello è stato avvistato su strada e il suono fa davvero paura.