La nuova Civic Type R Limited Edition meglio della F40 a Suzuka: è record

2 minuti, 23 secondi e 993 millesimi. Questo il tempo ottenuto dalla Honda Civic Type R Limited Edition nel Circuito di Suzuka, quanto basta per strappare il record nella categoria di auto a trazione anteriore e per battere supercar iconiche quali Ferrari F40 e Porsche Carrera GT.

Il Circuito di Suzuka è noto per essere tappa fissa nel campionato di Formula 1, si tratta inoltre dell'unico tracciato con conformazione a otto nella storia della massima serie. Inaugurato nel 1962, è stato fortemente voluto da Soichiro Honda, fondatore dell'omonimo marchio giapponese. Suzuka rappresenta per le vetture e per le moto del brand la pista di prova, il test ultimo per perfezionare i veicoli prima della fase di produzione.

La Civic Type R Limited Edition è basata sulla Type R di decima generazione. Questa versione mantiene il VTEC turbo da 2 litri, capace di erogare 320 CV e di raggiungere i 400 Nm di coppia. La L.E. si discosta dalla versione "base" per l'adozione di cerchi in lega BBS da 20 pollici progettati in esclusiva, i quali montano pneumatici Michelin Pilot Sport Cup2. Queste modifiche, oltre a offrire una migliore aderenza, permettono di risparmiare 10 kg. Nel segno della leggerezza anche gli interni, dove sono stati eliminati sistema di Infotainment e clima. La riduzione totale di peso è di 47 kg, il team Honda ha ottimizzato le nuove caratteristiche configurando le sospensioni, tarando il volante e agendo sul software di controllo adattivo delle sospensioni, ora più veloce. Parte di queste ottimizzazioni, unite a freni anteriori a doppio pistoncino e con nuove pastiglie, saranno disponibili in tutta la gamma Type R 2020.

La Civic Type R Limited Edition vanterà un look esclusivo: tutti gli esemplari saranno in “Sunlight Yellow” con tetto, specchietti e presa d'aria del cofano in nero lucido. Gli interni presentano sedili rossi, un volante in Alcantara e un pomello del cambio dal design unico. Non poteva mancare la targhetta con numero seriale, elemento che sottolinea l'esclusività di questa variante.

La Civic Type R FK8 ha ottenuto svariati record anche nei tracciati europei, il più importante è quello conquistato al Nürburgring Nordschleife nell'aprile 2017 e mantenuto per due anni, fino all'arrivo della Renault Mégane R.S. Trophy-R.

Se siete interessati alla Limited Edition dovrete essere veloci: in Canada l'auto è andata sold-out dopo quattro minuti dall'apertura delle prenotazioni.