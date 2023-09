Dalla Civic alla Fiat 500 elettrica: 'Spendevo 900 euro al mese, ora meno di 100'

Siamo sempre lieti di riportare le esperienze reali, della vita di tutti i giorni, degli automobilisti che hanno deciso di passare all'auto elettrica, di effettuare il grande salto dicendo addio dopo anni ai motori termici.

La storia che ci ha colpito l'abbiamo scovata su un forum di Facebook, e ometteremo il nome per una questione di privacy (magari si paleserà lui con estremo piacere nostro), ma narra la vicenda di un ragazzo italiano, non ancora 40enne, che ha deciso di dare il suo piccolo contributo contro il cambiamento ambientale, cominciando dalla casa e dall'auto.

In garage il 39enne vanta due auto non da poco, a cominciare da una Tesla Model 3 Performance, e da una Fiat 500e, fresca di titolo di miglior piccola auto elettrica di What Car. Ebbene, narrando la sua esperienza, l'automobilista green svela di aver ottenuto un notevole risparmio nelle spese grazie al passaggio all'elettrico.

“Prima con l'auto a benzina spendevo circa 300€ al mese solo io, altri 150€ la mia compagna fra bolli, manutenzione, gas e corrente di casa. Praticamente se ne andavano circa 900€ al mese di media, attualmente siamo a meno di 100€”.

Quindi aggiunge: “Quando giravo a benzina pensavo di avere un'auto abbastanza prestante (Honda Civic type S 1800 benzina) per vederla poi bastonata dalla piccola 500 elettrica, tralasciamo il confronto impietoso con la Model 3”. E' chiaro che la Civic Type S non è proprio l'auto più economica da mantenere, ma una riduzione di 800 euro al mese circa di spese è alquanto rilevante e non si può additare solo ed esclusivamente ai consumi della giapponese.

Quella di questo 39enne è solamente una delle molteplici storie positive quanto costruttive di chi possiede un'auto elettrica. Sia chiaro, ce ne sono anche di negative, ma per la maggior parte si tratta di gente che non era in qualche modo pronta al grande salto, e che magari si aspettava di poter attaccare l'auto elettrica alla presa della corrente di casa, o che realmente ha avuto esperienze spiacevoli con l'elettrica, ma come potrebbe avvenire tranquillamente con qualsiasi auto termica.

Il problema è che sono in pochi a sponsorizzare queste storie "dal lieto fine", mentre è più facile effettuare una crociata contro gli EV con titoli a caratteri cubitali che incutano ingiustamente il terrore negli automobilisti.

È vero, le auto elettriche costano di più delle termiche, è vero anche che chi non dispone di una colonnina di proprietà può avere qualche difficoltà, ma chi pensa che le vetture green siano il male assoluto, forse si sbaglia, e leggendo la storia di cui sopra abbiamo una piccola conferma.

Cercate altri esempi di questo tipo? Tempo fa vi avevamo riportato un'altra esperienza molto interessante, quella di un proprietario di una Fiat 500e pagata solo 18mila euro grazie a incentivi e sconti vari.