CityLife ha una nuova stazione di ricarica ultra rapida realizzata da Atlante

Milano continua la sua espansione green con una nuova stazione di ricarica ad alta potenza installata nel CityLife Shopping District, all’ombra delle famose Tre Torri. La stazione è a marchio Atlante, società del Gruppo NHOA (NHOA.PA, già Engie EPS).

La stazione di ricarica rapida e ultra-rapida (fino a 150 kW) per veicoli elettrici è accessibile 24 ore su 24, per chi conosce la zona si può trovare sul lato del GUD, lungo Viale Berengario. A oggi sono attivi 4 punti di ricarica, Atlante però punta a espandere la stazione fino a 12 nuovi stalli. La stazione si potrà trovare all’interno dei più famosi aggregatori per smartphone, nonché nelle app dedicate ai clienti del BMW Group, ovvero BMW e MINI, che potranno accedere anche a una tariffa agevolata.

Essendo una stazione di nuova concezione, non necessita obbligatoriamente di una tessera RFID o di un abbonamento: è possibile pagare anche tramite POS con carta di debito, di credito o prepagata. Grazie alla collaborazione con World Resources Institute e Conservation International a ogni pagamento POS verrà piantata una coppia di alberi.

La stazione ad alta potenza è solo un tassello di ciò che Atlante ha intenzione di realizzare per CityLife, verrà infatti realizzato un impianto fotovoltaico che ricoprirà il nuovo centro per il padel, l’Atlante Arena, l’edificio progettato da Novembre Studio. L’obiettivo finale sarà quello di realizzare una vera e propria Comunità Energetica, alle quali Bruxeless ha appena dato l’ok per nuovi incentivi. Grazie a sistemi di accumulo, l’impianto contribuirà a decarbonizzare l’intero complesso includendo le stazioni di ricarica e le utenze adiacenti all’area.

La stazione, accessibile anche alle persone a ridotta mobilità, sarà a disposizione 7 giorni su 7, 24 ore su 24, fruibile da tutti i veicoli elettrici con connettore CCS Combo 2.