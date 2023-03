Più City car a buon mercato: la ricetta per far decollare il mercato elettrico in Italia

Più auto elettriche a buon mercato, meglio se city car. E' questo quello che chiedono gli italiani secondo lo studio eReadiness realizzato da PwC Strategy&. La domanda di BEV nel Belpaese è molto alta ma l'offerta non è ancora adeguata di conseguenza le vendite scarseggiano.

Secondo lo studio, più di un italiano su tre è pronto ad acquistare un'auto elettrica nel giro di due anni, percentuale che sale al 75% se si prende in considerazione un arco temporale di 5 anni. Dallo studio emerge che gli EV costano però il 25% in più in Europa rispetto alle vetture con motori endotermici, e ciò è confermato anche dalla top 5 delle auto elettriche meno care in Italia, dove la più economica costa 21mila euro.

Si tratta di un contesto penalizzate per l'Italia ed altri Paesi con poteri di acquisto più basso, come ad esempio la Spagna. “I piani di lancio di prodotti elettrici in Europa hanno seguito il tipico processo di introduzione di nuove tecnologie, che punta in prima istanza ad indirizzare i segmenti di mercato più profittevoli”, ha spiegato Francesco Papi, partner di strategy& e automotive leader di PwC Italia. In Cina, invece, hanno puntato sull'elettrificazione di massa e per questo hanno proposto subito delle vetture accessibili, raggiungendo così in breve tempo una produzione su vasta scala.

In Italia il parco di Bev offerte riguarda in particolare modelli di fascia media, quindi segmenti C e D, nonostante l'analisi delle vendite segnali una forte domanda sulle segmento A, le citycar (il 34%), per cui però vi sono solo 7 modelli.

Gli italiani chiedono quindi prezzi accessibili ma su segmenti di fascia medio-bassa, di contro i produttori stanno realizzando auto elettriche di fascia medio-alta: “Tutto questo - prosegue lo studio - pone il nostro Paese in una situazione di stallo nella transizione alla e-mobility e apre la porta a una maggiore importazione di prodotti dalla Cina”. In Italia l'import di auto cinesi nel 2022 è stato di circa 50mila vetture e per il 2025 il dato dovrebbe raddoppiare.

Tra l'altro i prodotti che arrivano da oriente sono auto di assoluta qualità e altamente tecnologiche come ad esempio la Hongqi e202, che in 5 minuti permette 300 km di autonomia: ecco perchè nel nostro Paese è forse giunto il momento di capire realmente cosa vogliano i consumatori.