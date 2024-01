Le città più trafficate del mondo: tre italiane nella Top 20 del 2023

Puntuale come un orologio svizzero, TomTom ha pubblicato il suo temibile Traffic Index 2023, l’indice che analizza 387 città in 55 Paesi differenti e 6 continenti. Scopriamo dunque quali sono state le città più trafficate dell’anno appena passato.

Come potete immaginare, la lista mette in ordine tutte e 387 le città analizzate, noi però ci soffermeremo sulle 10 città più trafficate in assoluto e successivamente le 10 più vivibili. Cliccando sul link in basso, alla FONTE di questo articolo, troverete invece la classifica generale di TomTom.

Partiamo dunque con la decima città più trafficata del mondo: a Bruxelles ogni anno si passano 104 ore nel traffico, con una velocità media di 18 km/h. A completare un percorso di 10 km si impiegano 27 minuti. Appena sopra troviamo Manila con 27 minuti e 20 secondi, poi ancora Bucarest con 27 minuti e 40 secondi. Settimo posto per Pune, in India, dove per percorrere i soliti 10 km si impiegano 27 minuti e 50 secondi, sesta posizione per Bangalore (sempre in India) con 28 minuti e 10 secondi.

Entrando nella zona davvero calda della classifica (dove troviamo, purtroppo, anche una città italiana) abbiamo Lima, in Perù, al quinto posto con 28 minuti e 30 secondi, mentre al quarto - un po’ a sorpresa dobbiamo dire, siamo sinceri - c’è Milano, la città italiana più trafficata secondo il TomTom Traffic Index 2023. Nella città meneghina occorrono 28 minuti e 50 secondi per percorrere 10 km. Va peggio a Toronto, Dublino e Londra, dove le percorrenze sono rispettivamente di 29 minuti, 29 minuti e 30 secondi, 37 minuti e 20 secondi.

Se in Top 10 c’è solo Milano come città italiana, nella lista generale troviamo anche Roma al dodicesimo posto, Torino al diciottesimo, Messina al ventiquattresimo e Firenze al sessantesimo. Oltre il centesimo posto (102) troviamo Catania.

Per chiudere diamo anche merito alle città del mondo in cui c’è meno traffico: Oklahoma City è la città meno trafficata in assoluto, per percorrere 10 km infatti si impiegano solo 8 minuti e 40 secondi. A Knoxville, sempre negli Stati Uniti, occorrono 8 minuti e 50 secondi, mentre a San Diego, in California, servono 9 minuti. Vi ricordiamo che cliccando sulla FONTE in basso trovate la classifica TomTom dettagliata.

Nel frattempo in Italia si fa un gran parlare di città con limite di velocità a 30 km/h, come in una recente proposta di legge. È interessante notare come le 20 città più trafficate del mondo nel TomTom Traffic Index 2023 abbiano velocità medie pari oppure al di sotto dei 20 km/h, potrebbe essere un grande argomento di dibattito nazionale...