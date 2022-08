In questa città statunitense la polizia non può più fare multe: perché?

Mentre Milano diventa la regina delle multe stradali in Italia, negli Stati Uniti una piccola città dell’Arkansas ha visto l’applicazione di un divieto molto particolare: la polizia non potrà multare più gli eccessi di velocità nel corso del prossimo anno.

Avete letto bene: secondo un recente report di THV 11, di cui trovate il servizio televisivo allegato alla notizia, alla piccola città di Menifee è stato proibito di scrivere multe per eccesso di velocità per il prossimo anno poiché tale pratica è ora in conflitto con le leggi anti-autovelox dell’Arkansas. Stando a esse, non è concesso che il 30% delle entrate di una città provenga da multe stradali; a Menifee, per un recente audit, a oggi le multe costituiscono oltre la metà delle entrate.

Il procuratore distrettuale Tom Tatum ha confermato che le autorità locali stavano scrivendo più ticket rispetto ad altre comunità delle stesse dimensioni, tanto che la città ha incassato oltre 120.000 dollari in multe solamente nel 2020. Il sindaco Gary Green ha subito puntato il dito verso il capo della polizia John Randall: “Quando l'ho assunto, ho detto che non potevamo scrivere biglietti per eccessi di velocità di 10 miglia orarie o meno, e [i poliziotti] stavano facendo il contrario. Per me Randall è un incompetente”. Non è mancata la risposta dello stesso Randall: “L'unico motivo per cui ha parole dure per me è perché sto facendo rispettare le leggi a Menifee”.

L'assessore alla città di Menifee, Derrick Hammond, appoggia Randall nel suo lavoro poiché ha anche risolto numerosi problemi con multe non pagate, le quali erano state scritte da agenti non più in servizio e riscosse poi in questi anni. Insomma, c’è molta confusione anche internamente e il risultato è uno solo: il dipartimento di polizia di Menifee non potrà più multare i cittadini per un anno.

