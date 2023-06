Le città in cui si fanno più multe: Milano, Roma e Firenze sul podio

Ricevere a casa una multa per aver violato il Codice della Strada è probabilmente una delle cose più odiose in assoluto. Con questo tipo di contravvenzioni però molti comuni fanno cassa e finanziano le attività locali, ma chi guadagna maggiormente dalle multe?

Risponde a questa domanda una nuova analisi congiunta di Facile.it e Assicurazione.it, realizzata esaminando i rendiconti dei proventi delle violazioni del Codice della Strada pubblicati dalle varie città capoluogo di provincia del nostro Paese. Guardando alle sole 102 città capoluogo che hanno pubblicato i dati relativi ai proventi, nel 2022 gli incassi sono stati più di 793 milioni di euro. La città in cui si fanno più multe è sicuramente Milano, dove nel 2022 sono stati incassati 151 milioni di euro in totale. Al secondo posto segue Roma con 133 milioni di euro, mentre Firenze è terza con 46 milioni di euro.

Rapportando il tutto ai veicoli registrati in ogni singolo comune le cose cambiano leggermente. I cittadini milanesi sono comunque i guidatori più multati d'Italia, nella città meneghina infatti la spesa pro capite per multe legate alle violazioni del Codice della Strada è stata di 174 euro nel 2022, considerando gli oltre 870.000 veicoli registrati all'ACI tra auto e moto. I fiorentini hanno pagato in media 170 euro a testa nel 2022, mentre al terzo posto ci sono i bolognesi che hanno sborsato 163 euro pro capite. Non è andata benissimo neppure a Pavia, con una spesa "a testa" di 129 euro, mentre a Siena ci si è fermati a 128 euro.

Dopo la Flop 5, con i cinque comuni in cui i cittadini hanno mediamente pagato di più, arriviamo alla Top 5, le cinque città in cui i conducenti sono i meno multati d'Italia. Lo scorso anno il comune di Carbonia ha incassato solo 120.000 euro dalle multe stradali, a Enna 131.000 euro e ad Agrigento 135.000 euro. Guardando ai veicoli registrati alle motorizzazioni, risulta che a Latina i cittadini abbiano pagato nel 2022 solo 2,2 euro pro capite per far fronte alle violazioni del Codice della Strada. Ad Agrigento solo 2,5 euro, mentre ad Aosta la spesa media pro capite è stata di soli 4,1 euro. Queste le tre città più virtuose.

Troviamo una classifica ancora diversa se guardiamo alle sole contravvenzioni per eccesso di velocità: su questo fronte è Firenze la città che ha incassato di più nel 2022, ben 23 milioni di euro, Milano si è fermata a 13 milioni, mentre Genova ne ha incassati poco più di 11. Roma è quarta con poco più di 6 milioni di euro. Complessivamente le 102 città capoluogo di provincia hanno incassato 117 milioni di euro solo da multe per eccesso di velocità.