In città limite a 30 km/h in tutta Italia: la nuova proposta di legge

Milano sta pensando di abbassare il limite di velocità cittadino da 50 km/h a 30 km/h, una proposta che ha sollevato non poche polemiche nella città che però prossimamente potrebbe prendere valenza nazionale.

Torniamo a parlare di questo delicato tema dopo che a Bologna si è tenuta la terza edizione del MobilitARS, durante la quale è stata avanzata una nuova proposta di legge nazionale per imporre il limite dei 30 km/h in tutti i centri abitati d'Italia. L'idea, redatta a cura di Andrea Colombo, ex Assessore alla mobilità di Bologna, è supportata da numerose associazioni ambientaliste, pensiamo in particolare a Legambiente, la FIAB, Salvaiciclisti, il Kyoto Club, Amodo, Clean Cities, Asvis e la Fondazione Michele Scarponi.

Milano dunque potrebbe spianare la strada ai 30 km/h in tutta Italia, dove per la prima volta di parla di Città 30 come definizione normativa. In particolare questo limite andrebbe applicato a tutte le strade urbane salvo quelle a scorrimento veloce che resterebbero a 50 km/h, allo stesso tempo verrebbe adeguata l'infrastruttura stradale per moderare velocità e traffico, inoltre ci sarebbero nuove campagne di educazione/informazione/comunicazione rivolte agli utenti della strada e maggiori controlli affinché il nuovo limite venga realmente rispettato. Il provvedimento andrebbe ovviamente a tutto vantaggio di pedoni e ciclisti, inoltre i centri città risulterebbero meno inquinati; anche se può sembrare un affronto rispetto a chi utilizza quotidianamente la propria vettura in città, è scientificamente provato che in alcuni centri la velocità media sia già adesso al di sotto dei 30 km/h, dunque la legge sarebbe più una presa di coscienza che una nuova imposizione, totalmente figlia dei nostri tempi. Inoltre da Londra arrivano buone notizie: con limite a 30 km/h sembrerebbero esserci meno incidenti mortali. Cosa pensate a riguardo?