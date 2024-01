Le città europee a 30 km/h non tornerebbero indietro: a Graz il limite esiste da 30 anni

Nei giorni scorsi si è molto parlato (spesso anche ferocemente) del nuovo limite di velocità di 30 km/h imposto a Bologna per buona parte della città. L’iniziativa è nuova per l’Italia ma esiste già da tempo all’estero: cosa pensa chi vive nelle città che hanno introdotto il limite?

Negli ultimi 10 anni sempre più città europee hanno introdotto il limite di 30 km/h in diverse zone centrali, in alcuni casi si è partiti da ancora più lontano: la città di Graz, in Austria, il limite dei 30 km/h è stato istituito addirittura 31 anni fa, nel 1992, con una copertura dell’80% delle aree urbane. Nella città il numero degli incidenti urbani è subito calato del 25% già nei primi due anni, per poi rimanere costante con il passare del tempo. Inizialmente ci sono stati parecchi dubbi, com’è normale che sia, poi però - a detta di un portavoce del Comune di Graz, Magdalena Markovic - la popolazione ha capito e ha accettato il limite. Esistono inoltre città europee che hanno chiuso molte strade urbane al traffico.

Anche a Helsinki i vantaggi sono stati enormi: nella città finlandese il limite dei 30 km/h è stato introdotto inizialmente nel 2004, per poi essere esteso nel 2019. Dopo il 2004 gli incidenti urbani sono calati del 9%, in quelle zone in cui si è passati dai 40 km/h ai 30 km/h gli incidenti ai pedoni sono diminuiti del 19%, del 34% quelli fra veicoli. Nel centro città gli incidenti sono diminuiti addirittura del 42%, dunque i dati dicono che le città 30 km/h sono davvero più sicure, non è una leggenda. Inoltre i cittadini di Helsinki sono contenuti del provvedimento: un sondaggio del 2022 ha svelato che il 77% degli intervistati si sentiva più sicuro nel traffico, solo il 5% ha reputato la mobilità della città più pericolosa. Che le "città 30" siano più sicure è un dato di fatto: un dossier dà ragione ai sindaci sui 30 km/h.

Arriviamo così al caso Bruxelles, città che ha istituito il limite dei 30 km/h tre anni fa: il comune ha attivato il limite su tutto il territorio urbano, non ha iniziato da piccole aree per far abituare la popolazione. Il cambio è stato immediato in tutta la città. La scelta è stata ovviamente fatta per migliorare la sicurezza in strada, del resto i 50 km/h causano danni ai pedoni molto maggiori rispetto ai 30 km/h; cambia anche lo spazio di frenata, estremamente ridotto quando si viaggia a 30 km/h.

A Zurigo, in Svizzera, circa 370 km di strade urbane (su 680 km) hanno limiti a 30 e 20 km/h, con alcune arterie più grandi che invece hanno mantenuto i 50 km/h. A fine 2021 un referendum ha sancito che il 70% della popolazione era contento di avere limiti di velocità bassi nella propria strada.

A Glasgow la velocità è stata ridotta a 20 miglia all’ora (32 km/h) a fine 2019, con lo Scottish Borders Council che di recete ha esteso il limite anche a 97 cittadine in nome della sicurezza. Al di là di questi esempi eccellenti potremmo continuare parlandovi di Valencia, Bilbao, Madrid, Barcellona, Amsterdam e Parigi, arriviamo invece alla nostra Italia, dove l’esperimento di Bologna è diventato un caso nazionale. Matteo Dondé, l’architetto urbanista che ha lavorato al Piano della mobilità ciclistica della città e studia le “città lente” da 24 anni, è convinto che le polemiche passeranno: “C’è bisogno di un cambio culturale, è normale avere timore all’inizio”. Vedremo se i dati daranno ragione alla giunta bolognese, che presto potrebbe comunque essere raggiunta da altre città italiane nella battaglia dei 30 km/h.