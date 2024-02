Sempre più città americane vietano la costruzione di nuovi distributori di benzina

È già successo in diverse città d’America, ora sta per succedere anche a Sacramento, in California, l’ultima città a vietare la costruzione di nuovi distributori di carburante sul territorio cittadino. Il futuro è 100% elettrico.

Di recente le istituzioni della città hanno pubblicato il Sacramento General Plan 2040, un piano “a prova di futuro” che determina anche quelle che saranno le future stazioni di servizio per gli autoveicoli. Leggendo direttamente dai documenti ufficiali, la città vieta la costruzione di nuove stazioni di rifornimento così come l’espansione di stazioni già esistenti, a meno che non si bilanci il tutto con nuove colonnine di ricarica.

La carta, infatti, permette di installare nuove pompe di benzina o gasolio soltanto se il tutto viene bilanciato con colonnine di ricarica da almeno 50 kW. A uno stallo di ricarica può corrispondere una pompa di carburante tradizionale, dunque i distributori non potranno avere 5 pompe di benzina e una sola colonnina di ricarica: potranno avere 5 pompe tradizionali solo con 5 stalli di ricarica, giusto per fare un esempio.

Ad aprire la strada in questo senso è stata la cittadina di Petaluma, che già nel 2021 ha varato regole simili per la costruzione di nuove stazioni di servizio, poi si sono accodate Calistoga, Rohnert Park, Sebastopol, Cotati, Santa Rosa, Novato, Windsor, American Canyon, San Anselmo, Fairfax e Yountville. Anche Los Angeles sta lavorando a un progetto simile, dunque sembra proprio che la California abbia scelto il percorso da intraprendere in materia green.

Guardando agli Stati Uniti più in generale, anche le città di Memphis, in Tennessee, e di Louisville, in Colorado, hanno creato regole per limitare la costruzione di nuovi distributori di carburante - con molte altre cittadine negli US e in Canada che stanno pensando a fare lo stesso. Vedremo qualcosa di simile anche in Europa? Nel frattempo in Italia continua a salire il prezzo della benzina.