Città a 30 km/h, perito esperto: 'Non è vero che diminuiscono gli incidenti, ecco perchè'

A fianco delle le critiche del Ministro Salvini al concetto di città a 30 km/h, un esperto in materia ha offerto anch'egli un punto di vista critico sulla recente introduzione della limitazione di velocità a 30 km/h in alcune zone della città di Bologna.

Contrariamente all'opinione comune, Mattia Strangi ( esperto di incidenti stradali) sostiene che "andare ai 30 all'ora non diminuisce la probabilità di incidente stradale". Sebbene in astratto una velocità inferiore possa ridurre il potenziale danno in caso di incidente, Strangi argomenta che non è questo il modo migliore per assicurare la sicurezza stradale.

Secondo Strangi, il limite generico dei 50 km/h consente ai conducenti di adeguare la velocità alle condizioni specifiche, come la zona, l'orario e il traffico. Al contrario, il limite dei 30 km/h, sebbene già presente in alcune zone, ora è soggetto a sanzioni. Strangi qui critica il limite dei 30 km/h, sostenendo che i benefici non sono proporzionati ai disagi che crea. Egli afferma che il rallentamento generalizzato provoca maggiore stress per i conducenti, oltre a un aumento dell'inquinamento, non solo atmosferico ma anche informativo.

Inoltre, la distrazione è un fattore chiave negli incidenti stradali, e la Città 30 km/h, con la sua segnaletica aggiuntiva, crea un "inquinamento informativo" che potrebbe contribuire alla distrazione degli automobilisti. Nonostante la potenziale diminuzione della lesività degli incidenti a velocità più basse, Strangi suggerisce che i benefici sono contraddetti da un aumento di stress e distrazione causati dal rallentamento generale.

Quando si tratta di migliorare la sicurezza stradale, secondo l'esperto, sarebbero meglio delle soluzioni alternative, come, ad esempio, convogliare meglio il traffico attraverso l'ampliamento delle strade e l'ottimizzazione degli spazi di parcheggio. Nonostante tutto questo, i 30 km/h in alcune città è una direttiva europea (che ricordiamo essere stata recepita in Italia solo nella città di Bologna). L'unione europea però ha garantito che da questa decisione non si tornerà indietro e che il progetto di rallentamento del traffico continuerà in tutto il vecchio continente.