La Citroen più venduta in Italia nel 2024 è in offerta con uno sconto di 4.500 euro

Fra le 10 auto più vendute in Italia a febbraio 2024, al terzo posto vi era la Citroen C3, la storica city car del marchio francese. La piccola vettura è da sempre amata dai nostri connazionali e lo sta dimostrando anche quest'anno.

Nel 2024, relativamente ai soli primi due mesi dell'anno, è stata la terza auto più commercializzata con 9.226 immatricolazioni dietro solamente a Fiat Panda e Dacia Sandero, e davanti a Lancia Ypsilon e Jeep Avenger.

Prendendo in considerazione solo i dati di febbraio 2024, è risultata essere la terza più venduta con 4.524 auto commercializzate. Ebbene, chi volesse può approfittare di una interessante promo che permette di ottenere uno sconto di 4.500 euro. Fino al 31 marzo, quindi ancora per pochi giorni, la Citroen C3 è in vendita nell'allestimento You con motore PureTech da 83 cavalli a 13.850 euro anziché i 18.350 del listino. L'offerta è valida solo previo finanziamento e prevede ad esempio un anticipo di 3.425 euro, 35 rate da 69 euro al mese, e una rata finale da 10.174 euro.

La Citroen C3 è una delle 5 auto che a marzo 2024 costano meno di 15mila euro, rappresenta senza dubbio un'auto molto interessante per chi cerca una vettura economica, con stile e dai consumi molto contenuti.

Da segnalare che la Citroen C3 è in vendita in offerta anche nella versione elettrica, la e-c3, con uno sconto addirittura superiore, leggasi 5.000 euro netti. La city car green è acquistabile infatti a 18.900 euro invece che 23.900, promo valevole sempre previo finanziamento. L'offerta prevede 35 rate da 49 euro al mese, 6.300 euro di anticipo e 12.349 di rata finale. Fra le altre promo interessanti per quanto riguarda Citroen, troviamo ad esempio l'elettrica e-C4, in vendita a 30.456 euro anziché 38.000, quindi con uno sconto superiore ai 7.500 euro.

Per la C4X You servono invece 22.750 euro anziché 26.450 euro, nella versione S&S You con motore PureTech da 100 cavalli. Infine segnaliamo la Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid e la Citroen C5 X, rispettivamente in vendita a 34.814 euro (anziché 45.100) e 27.900 (anziché 37.200).