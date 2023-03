Citroen a sorpresa: torna il Berlingo benzina e diesel, ritirato nel 2020

Decisamente controcorrente la mossa di Citroen che ha deciso di rimettere in vendita nel Regno Unito la sua monovolume Berlingo in versione diesel e benzina, auto che era stata ritirata dal mercato nel 2020, con la messa in commercio della versione elettrica.

Stando a quanto fatto sapere dall'azienda francese, vista l'elevata domanda si è deciso appunto di ri-commercializzare la Berlingo ad un prezzo pari a 25.465 sterline per il diesel e 25.590 per la benzina, circa 29mila euro.

Il monovolume Citroen è già disponibile in pre-order mentre la vendita scatterà a partire dal mese di maggio. Come spiegato dai transalpini, la versione con motore endotermico è ancora molto popolare fra gli automobilisti di conseguenza si è optato per il grande ritorno.

“Sebbene l'ë-Berlingo Electric abbia riscosso un notevole successo sin dal suo lancio, la domanda dei clienti per le varianti a benzina e diesel è persistita”, ha fatto sapere Citroen. “Con l'impegno di Citroën nell'offrire una mobilità accessibile e alla portata di tutti, il marchio è ora lieto di reintrodurre i propulsori termici nella gamma del modello, offrendo alle flotte e agli acquirenti privati ​​una scelta più ampia di veicoli”.

Le versioni presenti saranno la 1.2 benzina da 108 cavalli, la 1.5 diesel da 98 cavalli, e la 1.5 diesel da 128 cavalli con cambio automatico. Due invece gli allestimenti opzionabili, Feel e Flair XTR, e di serie ci saranno il touch screen per infotainment da 8 pollici, la radio DAB, Android Auto, Apple CarPlay, fari automatici e sensori di parcheggio posteriori, oltre a varie dotazioni di sicurezza come il cruise control, il riconoscimento del limite di velocità, l'assistenza al mantenimento della corsia e la frenata di sicurezza attiva.

Un anno fa era giunto l'annuncio da parte di Stellantis circa il fatto che i veicoli commerciali sarebbero stati solo elettrici, ma evidentemente Citroen ha ottenuto una sorta di “deroga” per il suo Berlingo. L'azienda d'oltralpe è una di quelle che va per la maggiore nel nostro Paese e fra le 10 auto più vendute in Italia a febbraio 2023 compare anche la C3