Citroen presenta la Oli EV Concept, un'auto sostenibile fatta con materiali riciclati

Citroën ha aggiornato la sua visual identity pochi giorni fa e in quell’occasione aveva annunciato la presenza del nuovo logo del marchio su un importante veicolo elettrico da svelare. Eccolo qui, si tratta della Citroën Oli EV Concept, un'auto che in sé racchiude la visione di sostenibilità e di accessibilità della casa francese.

Proprio come ha fatto la Citroën Ami che ha fatto il suo debutto nel 2020, anche questo nuovo veicolo del marchio francese vuole lasciare il segno non solo per il suo look ma soprattutto per i contenuti che racchiude. Quasi tutto quello che vedete è stato studiato appositamente per rendere l’auto sostenibile e per mantenere i costi, così da ampliare l’accessibilità del mezzo a più persone.

Il look da Hummer in miniatura le dona, ma certi suoi elementi non sono lì per copiare ma per un motivo specifico, a partire dal parabrezza verticale, che in questo modo comporta una riduzione nell’utilizzo e nella lavorazione del vetro necessario alla costruzione, e inoltre essendo così piccolo riduce la penetrazione solare, che si traduce in un risparmio del 17% sul consumo della batteria quando è accesa l’aria condizionata.

Ma le scelte intelligenti non finiscono qui e in genere molti componenti sono stati semplificati all’osso per ridurre la complessità di costruzione: i sedili utilizzano materiali riciclati e sono composti da 8 pezzi contro i 37 di un sedile standard montato su un SUV, grazie anche all’utilizzo di una struttura tubolare ed elementi stampati in 3D. Lo stesso discorso vale per la plancia, che è composta da 34 parti rispetto ai 75 componenti che si utilizzano mediamente per una familiare.

L’auto è anche leggerissima, con un peso di soli 1.000 kg, ottenuto grazie all’alleggerimento di tante parti, prime tra tutte le portiere, che sono ridotte all’osso con l’eliminazione di materiale fonoassorbente, cablaggi e impianto audio, che viene sostituito da casse bluetooth estraibili. Il cofano, il tetto e il pianale di carico sono invece realizzati con cartone riciclato racchiuso tra due pannelli di fibra di vetro.

La Oli EV Concept utilizza una batteria da 40 kWh che in accordo con peso contenuto permette un’autonomia stimata fino a 400 km, e può essere caricata dal 20 all’80% in 23 minuti. La velocità invece è limitata a 110 km/h, essendo un veicolo sviluppato per il contesto urbano.

"Oli è una piattaforma di lavoro per esplorare idee ingegnose e realistiche per la produzione futura", afferma Laurence Hansen, responsabile dello sviluppo prodotto dell'azienda. "Non si uniranno tutti insieme, né nella forma fisica che vedi qui, ma l'alto livello di innovazione mostrato sta ispirando le future Citroen".