La Citroen Eole, la prima auto connessa della storia... nel 1985

Citroen è una delle aziende del settore automobilistico che spesso e volentieri ha saputo introdurre novità all'avanguardia nel corso della sua esistenza, e un esempio lampante è il concept Eole, presentato nel 1985.

Di fatto si tratta della prima auto connessa della storia, quindi avanti anni luce rispetto alle vetture dell'epoca. Era un prototipo basato sulla Citroen CX, disegnato da Robert Opron e Carl Olsen, con l'obiettivo di immaginare il futuro delle auto.



Esternamente era dotata di una carrozzeria estremamente aerodinamica, tenendo conto che aveva un coefficiente di soli 0,19 punti. Si tratta di un punteggio esagerato visto che è lo stesso dell'Aion Hyper GT, al momento l'auto più aerodinamica al mondo.

La Citroen Eole era inoltre dotata di passaruota coperti in grado di girare assieme allo sterzo grazie ad un complesso sistema idraulico, e gruppi ottici orizzontali da un'estremità all'altra, anche in questo caso molto avanti con i tempi.

Ma la cosa che più lasciava a bocca aperta erano gli interni, visto che la Eole era dotata di uno spazio enorme, lungo cinque metri, per soltanto quattro passeggeri, e la postazione di comando era qualcosa di mai visto prima all'epoca.

Vi era infatti una serie di comandi per svariate funzioni ma soprattutto una sorta di iPad posizionato fra i due sedili anteriori, uno schermo per l'infotainment con tanto di tastiera di computer, due joystick e un piccolo display per giocare ai videogiochi.

Inoltre era presente anche un lettore CD, altro elemento tutt'altro che comune nelle auto di 40 anni fa. Purtroppo la Citroen Eole, dopo essere stata presentata al Salone di Ginevra del 1986, rimase nel dimenticatoio così come molti altri prototipi, e oggi la si può ammirare al Conservatorie de Citroën.



Stupisce come già all'epoca i progettisti realizzarono auto che potrebbero tranquillamente competere con le vetture di oggi, e un altro esempio lampante è la Downtown, vettura elettrica di Fiat del 1993 con ben 300 km di autonomia.