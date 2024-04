Quante Citroen e-C3 si potrebbero comprare con lo stipendio di Tavares?

Siccome vi abbiamo parlato della questione dello stipendio (o per meglio dire: del "compenso") del CEO di Stellantis, Carlos Tavares, qualche giorno fa (il più altro di tutti nel mondo automotive), i colleghi di Automobile Propre si sono chiesti quante Citroen C3 si potrebbero acquistare con una tale disponibilità.

L'entità dello stipendio di Carlos Tavares, il capo di Stellantis, ha sollevato un vivace dibattito. Si stima che possa raggiungere la considerevole somma di 36 milioni di euro, una cifra che potrebbe tradursi in un notevole numero di Citroën C3 elettriche, vediamo quante.

La remunerazione di Tavares, per l'anno finanziario 2023, si compone di diverse parti, tra cui un compenso fisso di 2 milioni di euro, un premio di risultato di 11,4 milioni, bonus azionari per 13 milioni e un bonus straordinario di 10 milioni e oltre a quasi 2 milioni destinati al suo futuro pensionamento (sapevate che Tavares ha ricevuto un'offerta molto importante per vendere Alfa Romeo?).

Questo compenso, come si può evincere, non è stabile, ma varia in base al valore azionario della società e ai bonus legati alle prestazioni future. Tavares ha sottolineato che questa cifra è in linea con gli ottimi risultati ottenuti dal gruppo, che ha registrato profitti record nel 2023, raggiungendo gli 18,6 miliardi di euro.

Naturalmente, ciascuno avrà la propria opinione su questo argomento. Tuttavia, per alleggerire la situazione con un tocco di umorismo, proviamo a pensare a quante Citroen C3 elettriche potrebbe porsi a casa, considerando il prezzo base della city car francese di circa 23.300 euro. In totale, Tavares potrebbe permettersi più di 1.500 esemplari, equivalenti a più di 4 al giorno.

Su Avviatore di emergenza, FLYLINKTECH 1500A Picco 13200mAh Avviato è uno dei più venduti di oggi.