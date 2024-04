Citroen e-C3 o Dacia Spring, cosa comprare? 18.900 euro contro 17.900 euro

Per mesi abbiamo creduto che la nuova Citroen e-C3 elettrica fosse la principale concorrente della nuova Renault 5 E-Tech, il listino italiano però dice altro: la Citroen e-C3 se la gioca con la nuova Dacia Spring. Quale scegliere tra le due?

Nuova Citroen e-C3 parte in Italia da 18.900 euro in allestimento YOU (quanto costa con gli incentivi la nuova Citroen C3?), mentre nuova Dacia Spring parte da 17.900 euro in allestimento Expression. Una sfida “all’ultimo kWh” giocata sul filo delle caratteristiche: proviamo a elencare le principali per poi trarre le nostre conclusioni.

Citroen e-C3 YOU 18.900 euro

Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza): 4.015 mm/1.813 mm/1.577 mm

Motore: 83 kW/113 CV

Batteria: 44 kWh

Autonomia: 320 km WLTP

Ricarica: 7,4 kW di serie

Infotainment: Solo supporto fisico per smartphone

Apple CarPlay e Android Auto: Non disponibili

Quadro strumenti: Citroen head-up display

Tecnologia V2L: Non disponibile

Cerchi: 16 pollici

Fari: Automatici LED

Connessione App: E-Remote Control con app MyCitroen

Dacia Spring Expression 45 CV 17.900 euro

Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza): 3.701 mm/1.767 mm/1.519 mm

Motore: 33 kW/45 CV

Batteria: 26,8 kWh

Autonomia: 220 km

Ricarica: 7 kW di serie

Infotainment: Media Control con comandi radio al volante, Bluetooth e supporto telefono

Apple CarPlay e Android Auto: Non disponibili

Quadro strumenti: Driver Display da 7 pollici

Tecnologia V2L: Non disponibile

Cerchi: 14 pollici

Fari: Automatici non LED

Connessione App: Non disponibile

I due modelli base di e-C3 e Spring promettono un’esperienza davvero essenziale. Sul fronte della potenza, la francese dà sicuramente più soddisfazioni con ben 113 CV a disposizione, mentre i 45 CV della Spring entry level servono soltanto a garantire un’efficienza senza pari, con 220 km di autonomia con appena 26,8 kWh di batteria. La e-C3 base ha infatti anche più autonomia, supera i 300 km, e garantisce forse un’esperienza “overall” superiore, sempre che si sia disposti a rinunciare all’infotainment - affidato esclusivamente al nostro smartphone.

Decisamente più interessante, invece, il confronto delle versioni top di gamma, ovvero e-C3 Max e Spring Extreme.

Citroen e-C3 MAX 23.400 euro

Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza): 4.015 mm/1.813 mm/1.577 mm

Motore: 83 kW/113 CV

Batteria: 44 kWh

Autonomia: 320 km WLTP

Ricarica: Fino a 100 kW DC

Infotainment: Touchscreen centrale da 10,25 pollici

Apple CarPlay e Android Auto: Wireless

Quadro strumenti: Citroen head-up display

Tecnologia V2L: Non disponibile

Cerchi: 17 pollici con taglio diamantato

Fari: Automatici LED

Connessione App: E-Remote Control con app MyCitroen

Dacia Spring Extreme 65 CV 19.900 euro

Dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Altezza): 3.701 mm/1.767 mm/1.519 mm

Motore: 48 kW/65 CV

Batteria: 26,8 kWh

Autonomia: 220 km

Ricarica: Fino a 30 kW DC

Infotainment: Media Nav Live con schermo da 10,1 pollici

Apple CarPlay e Android Auto: Wireless

Quadro strumenti: Driver Display da 7 pollici

Tecnologia V2L: Di serie

Cerchi: 15 pollici con coprimozzo in rame

Fari: Automatici non LED

Connessione App: Servizi connessi MyDacia

Con le versioni top di gamma il divario di prezzo inizia a farsi sentire, la e-C3 Max infatti parte da 23.400 euro ed è sicuramente in grado di offrire un’esperienza migliore grazie al motore più potente e alla batteria più capiente, che promette fino a 320 km di autonomia. Anche i cerchi sono più grandi, il che si traduce in una migliore tenuta di strada. La e-C3 Max potrà vedersela con la nuova Renault 5 entry level. La Dacia Spring Extreme, che in generale è più votata alle avventure extra-urbane, fornisce di serie la tecnologia V2L, con la batteria dell’auto potete dunque alimentare qualsiasi dispositivo elettronico tramite apposito adattatore, da un barbecue elettrico a delle lucine da campeggio, passando per la ricarica della bici elettrica e la macchinetta del caffè.

Su Tendine parasole bambini Buio Ottimale con protezione UV certifi è uno dei più venduti di oggi.