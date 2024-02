La Citroen e-C3 a 54 euro al mese: boom di ordini con il leasing sociale francese

Che la nuova Citroen e-C3 da 24.990 euro fosse un modello chiave per il produttore francese era fuor di dubbio: si tratta infatti di una cittadina elettrica dal prezzo interessante, con un nome che è sinonimo di versatilità. Non è un caso che gli ordini siano già diverse migliaia...

A dirlo è stata la stessa Citroen, che ha ammesso anche l’aiuto del leasing sociale, l’iniziativa voluta dal Governo francese che permette ai cittadini di pagare una nuova auto elettrica tramite una quota mensile simbolica. Stellantis ha 9 auto in leasing sociale a partire da 49 euro, nello specifico la nuova e-C3 è proposta ad appena 54 euro, motivo per cui il modello sta riscuotendo un enorme successo.

Sébastien Caron, direttore di Citroën France, ha dichiarato: “Abbiamo già diverse migliaia di ordini della nuova e-C3 e della e-C4 grazie al leasing sociale”. Tutto ciò significa che il pubblico non odia le auto elettriche come spesso si dice: si tratta semplicemente di auto troppo costose rispetto alle controparti a benzina, ecco infatti che con promozioni dedicate e convenienti gli ordini si moltiplicano. Il leasing sociale è stato un tale successo che il Governo francese ha dovuto fermarlo dopo 50.000 richieste.

Proprio ciò che serviva a Citroen, che in Francia non ha mai avuto un market share così basso: nel 2023 solo il 7,1% del totale, con vendite in calo del 3% mentre il mercato è cresciuto del 16%. Il brand francese ha perso parecchio appeal negli ultimi anni, ora però la mobilità elettrica potrebbe donargli nuovo lustro.