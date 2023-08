Citroën C3, zero stelle in sicurezza Latin NCAP

La Citroen C3, vettura low cost pensata per il mercato sudamericano, che non ha nulla a che vedere con la vecchia city car circolante sulle nostre strade fino a poco tempo fa, ha ottenuto dei punteggi molto bassi, giusto per dire un eufemismo, in sicurezza.

Così come l'Euro NCAP, che ha stilato anche nel 2022 la top 5 delle auto più sicure, esiste il Latin NCAP, programma di valutazione della sicurezza delle auto in America Latina. Quest'ultimo ha messo sotto torchio la C3 assegnandole la miseria di zero stelle in sicurezza.

L'auto, come spiegano i tecnici che hanno effettuato il test sulla vettura, è risultata essere molto carente in caso di impatto frontale a causa anche dei pochi airbag presenti, ma ha registrato anche una mancanza di protezione laterale della testa, e vari altri difetti che hanno fatto andare su tutte le furie i dirigenti di Latin NCAP.

“È vergognoso che Stellantis – spiega Stephan Briziak, presidente di Latin NCAP, come si legge sul sito ufficiale - che sa sviluppare auto più sicure a prezzi accessibili, abbia progettato un'auto con una sicurezza così scarsa come la Citroen C3. Un'auto di questo tipo rappresenta un'offesa alla salute e all'integrità dei latinoamericani, che sono ugualmente vulnerabili in caso di incidenti o travolgimenti come gli abitanti di quei paesi dove Stellantis non oserebbe mai vendere un'auto con una sicurezza così bassa. Come consumatori latinoamericani chiediamo con forza a Stellantis di smettere di produrre auto che rappresentano un rischio sia per i loro occupanti che per gli altri utenti della strada. L'analisi della sicurezza dei veicoli, inclusa la valutazione a stelle del Latin NCAP, è uno strumento chiave per avere auto più sicure nella regione. Chiediamo inoltre ai governi di ciascun Paese di incorporare questo strumento il prima possibile a beneficio della popolazione e dell'economia”.

Rincara la dose Alejandro Furas, segretario generale dell'organo di valutazione, che spiega: “È allarmante il modo in cui Stellantis respinga ripetutamente la sicurezza di base per i latinoamericani e inaccettabile che i loro veicoli mirino così in basso in termini di sicurezza mentre sanno molto bene come produrre auto a prezzi accessibili e molto più sicure. Stellantis ha recentemente affermato che ancora una volta rafforzeranno il loro impegno per la costante evoluzione della sicurezza nei loro prodotti così da commercializzare modelli con i più severi requisiti di ingegneria, qualità e omologazione; con questo risultato ottenuto, sommato allo scarso succeso di Strada, 208, Cronos/Argo tra i tanti, li incoraggiamo fortemente a rivedere questi requisiti che sono lontani da ciò che pretendono e da ciò che meritano i consumatori della regione”.

Come detto in apertura la francese analizzata è una vettura pensata solo per il mercato sudamericano e non ha nulla a che vedere con la futura Citroen e-C3, l'elettrica gemella della Panda che dovrebbe uscire l'anno prossimo.