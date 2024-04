La Citroen C3 si prende a meno di 3 euro al giorno fino al 30 aprile 2024

Il 2024 è iniziato nel migliore dei modi per la Citroen C3, l’utilitaria francese è infatti la terza auto più venduta nei primi tre mesi dell’anno - capace di battere anche la Lancia Ypsilon. Grazie a una promo di aprile, si può avere a meno di 3 euro al giorno.

Citroen ha pubblicato sul suo sito italiano le nuove offerte relative al mese di aprile 2024, con la C3 che si può avere con 4.500 euro di sconto. Ecco come si sviluppa l’offerta in dettaglio: il piano per avere una Citroen C3 YOU PureTech da 83 CV in pronta consegna prevede 35 rate mensili da 69 euro, un anticipo di 3.425 euro e una rata finale da 10.174 euro. Una proposta di finanziamento con TAN (fisso) 6,99%, TAEG 9,34%. Il prezzo di listino della vettura in questione è di 18.350 euro, con i 4.500 euro di sconto Citroen si può però avere a 13.850 euro, ma solo fino al prossimo 30 aprile 2024. Il prezzo con finanziamento SimplyDrive D Stock 90 oltre oneri finanziari è infine 13.350 euro.

La versione in promozione, con motore benzina da 83 CV, include anche i seguenti contenuti:

Fari Fendinebbia

Pack Color White

Conchiglie specchietti retrovisori in colore bianco

Logo specifico "YOU!" posizionato sotto gli specchietti retrovisori

Interni in Tessuto Mica Grey in ambiente Armonia Grey

Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, Citroen addebita un costo pari a 0,1 euro al chilometro se il veicolo ha superato il chilometraggio massimo di 30.000 km. L’offerta è disponibile fino a esaurimento degli stock. Nel frattempo si attende l'arrivo della nuova Citroen e-C3 elettrica, che ha già oltre 10.000 ordini all'attivo.

Su Ma-Fra, Tergy Cristalvetro, Liquido Lavavetri Per Vaschette, Pro è uno dei più venduti di oggi.