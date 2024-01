Dalla Citroen C3 Aircross alla Renault 4, tutti i SUV francesi in arrivo nel 2024

Ecco quanti e quali suv usciranno nel 2024 da parte dei brand francesi. Alpine sappiamo già che aspetterà il 2025 per introdurre un suv all'interno della sua proposta ma tutti gli altri? Ecco cosa bolle in pentola negli uffici dei cugini oltralpe.

Citroen inizia il nuovo anno con il lancio della nuova C3, che si unisce alla famiglia dei SUV grazie al suo assetto rialzato, barre sul tetto e numerosi elementi di protezione. Disponibile sia con motorizzazione ibrida che completamente elettrica, la C3 Aircross è attesa nei prossimi mesi. Con una lunghezza di quasi 4,40 metri, crescerà notevolmente rispetto al modello precedente, superando la Dacia Duster, suo principale concorrente.

DS introdurrà un nuovo prodotto di fascia alta alla fine dell'anno, chiamato DS 8. Con una lunghezza di oltre 4,70 metri, si posizionerà in competizione con SUV premium come Audi Q5, BMW X3 e Mercedes GLC. Caratterizzato da un profilo simile a quello di una coupé, erediterà la meccanica elettrica dalla Peugeot 3008, con varianti da 210 CV, 230 CV, 320 CV e una possibile versione con quasi 400 CV, equipaggiata con una batteria da 98 kWh che gli permetterà di raggiungere quasi 700 km di autonomia.

Peugeot presenterà il ritorno della Peugeot 5008, un SUV a 7 posti che assomiglierà a una versione allargata della 3008. Beneficerà di una meccanica ibrida ricaricabile (195 CV) e opzioni completamente elettriche (210, 230 e 320 CV), con un'autonomia di quasi 700 km. La Peugeot 3008, che inizierà presto la sua carriera commerciale, potrebbe vedere l'aggiunta di una variante sportiva chiamata PSE, con un blocco 100% elettrico da 488 CV. Inoltre, la Peugeot 2008 elettrica dovrebbe adottare un motore da 240 cavalli, simile a quello che vedremo sulla nuova Alfa Romeo Milano in uscita ad aprile.

Renault, infine, si distinguerà per la sua prolificità nel presentare nuovi SUV quest'anno. La Renault Captur subirà un importante restyling e avrà una versione più lunga, adatta alle famiglie, con un aspetto da station wagon e una variante coupé sportiva. La reintroduzione del meccanismo ibrido plug-in da 160 cavalli potrebbe essere prevista solo per la versione lunga. A inizio settembre, Renault rivivrà l'iconica 4L sotto forma di un SUV urbano completamente elettrico, basato sulla nuova piattaforma della prossima R5. In cima alla gamma, il Rafale sarà dotato di un'unità PHEV da 300 CV, adattabile sia all'Austral che all'Espace.

Insomma, sarà un grande anno per i francesi, non solo per la gamma suv, ma in generale. La nuova Renault 5, comunque vada, cambierà le carte in tavola nel segmento delle auto cittadine, inoltre, le voci della nuova Twingo si faranno sempre più pressanti in ottica di una presentazione prevista per il 2025.