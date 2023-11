Citroen C3 Aircross, ecco come dovrebbe essere il SUV a 7 posti

La nuova Citroen C3 Aircross dovrebbe offrire fino a 7 posti crescendo leggermente di dimensioni e che è già presente in India e Brasile già dalle versioni precedenti. Si prevede che la nuova generazione prenderà questa direzione anche per il mercato europeo. Ecco le immagini tratte dalla pagina Instagram @avarvarii.

A livello di meccanica, si prevede che utilizzerà la piattaforma Smart Car, sviluppata inizialmente per questi mercati emergenti e in grado di ospitare sia motorizzazioni termiche che powertrain elettrici. È probabile che l'aspetto elettrico giochi un ruolo importante nella prossima generazione del SUV compatto di Citroen.



Anche se non sono state fornite ulteriori informazioni sulla nuova Citroen C3 Aircross, ci si aspetta che la sua presentazione avvenga nel corso del 2024, con la commercializzazione prevista nello stesso anno (la casa ha confermato inoltre che la storica C1 non avrà un erede per la prossima generazione di veicoli cittadini).

Questa versione più lunga presenta una lunghezza maggiore rispetto alla versione europea attualmente in vendita, misurando 4,32 metri (16 cm in più). Inoltre, offre un bagagliaio più spazioso con una capacità di 482 litri per la versione a 5 posti e 511 litri (abbattendo la terza fila di sedili) per la versione a 7 posti.

Citroen sta cercando di portare la praticità di auto destinate ad altri mercati (e più economiche) anche nel nostro mercato, tuttavia la compagnia ha affermato non molto tempo fa che non intendono diventare una nuova Dacia d'Europa.