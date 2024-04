Ecco la nuova Citroen C3 Aircross, B-SUV che promette fino a 7 posti

Il 2023 ha fatto partire il trend, il 2024 lo sta cavalcando senza freni: parliamo del successo dei B-SUV, segmento che ora vede l’arrivo di un nuovo modello dalle potenzialità enormi. Pensiamo alla nuova Citroen C3 Aircross appena presentata.

Per la prima volta Stellantis pubblica immagini ufficiali dell’imminente B-SUV, che ovviamente sarà commercializzato in tutta Europa, Italia compresa. Costruita su piattaforma Smart Car, in appena 4,39 metri di spazio nuova C3 Aircross promette tanto spazio a bordo - con tanto di configurazione a 7 posti. Anche se si tratta soltanto di un’anteprima “estetica”, dunque non abbiamo dati da scheda tecnica, Stellantis ci ha fatto sapere che la vettura sarà venduta con motorizzazioni ibride e 100% elettriche, abbiamo dunque la stessa strategia scelta per nuova Alfa Romeo Junior (in maniera abbastanza clamorosa Alfa Romeo ha cambiato il nome della sua Milano appena presentata).

Il modello diventa ancora più interessante se pensiamo che potrebbe essere la base tecnica della nuova Fiat Multipla, un restyling inaspettato voluto da Olivier Francois. Certo bisogna dimenticare il design originale e caratteristico degli anni ’90, è estremamente probabile che la nuova Multipla diventi un SUV a tutti gli effetti sulle orme della nuova Opel Frontera appena lanciata.

Tornando alla C3 Aircross, molto presto sapremo di più sul modello: la data di lancio ufficiale è prevista per l’estate 2024.

