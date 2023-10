Citroen C2 compie 20 anni: la piccola francese che aveva fino a 125 CV

Era il 2003 quando Citroen presentò al mondo intero la sua nuova city car, la C2. In un'epoca in cui le utilitarie la facevano ancora da padrone, a differenza dei tempi odierni in cui le piccole auto stanno scomparendo dal mercato, la transalpina seppe conquistare un'importante fetta del mercato, superando i 600mila esemplari commercializzati.

Nata come erede della Saxo VTS, auto che insieme alla Clio Williams e alla 106 Rallye rappresentava le sportivissime dell'epoca, la C2 rimase in produzione fino al 2009, sei anni di attività.

Il debutto ufficiale avvenne di preciso al Salone di Ginevra del 2003, quando venne presentata la concept C2 Sport, di fatto un prototipo identico a quella che sarebbe stata la versione finale della C2.

A maggio dello stesso anno, avvenne la presentazione vera e propria a Malaga, dopo di che scattò la produzione ad Aulnay-sous-Bois, con la commercializzazione che ebbe inizio a novembre 2003.

Quattro le versioni presenti, dalla base, il 1.1 da 60 cavalli, fino alla versione più performante, la 1.6 16V con ben 125 cavalli di potenza, una “cavalleria” inaudita tenendo conto delle dimensioni mignon della stessa C2.

Fra le versioni più performanti si ricorda innanzitutto la VTS C2, che Citroen decise di riproporre alla luce dell'enorme successo dello stesso allestimento per la Saxo. Venne proposta anche una C2 GT a tiratura limitata (solo 2.500 pezzi), con un motore benzina 1.600 16V da 110 cavalli e un'estetica impreziosita da cerchi in lega bianchi, e colorazioni della carrozzeria particolari.

Nel 2006, invece, venne commercializzata la C2 VTS by LOEB edition per celebrare la vittoria del mondiale rally della Xsara. Il motore in questo caso era il 1600 16v 125 CV con carrozzeria di colore rosso Citroen Sport e nero. Inoltre era presente una targhetta vicino allo specchietto retrovisore lato conducente, su cui era impresso il numero di serie. Qualche dettagli inedito anche nell'abitacolo, con alcantara e cromature, ed era presente anche la pedaliera in alluminio, già vista sulla versione VTS.

Da segnalare infine la C2 più grintosa di sempre, leggasi la Citroen C1 GT Sbarro, presentata al salone di Ginevra del 2005, di fatto una vettura da corsa dalle sembianze di una C2 molto bombata, con tanto di motore 3.0 litri V6 da 220 cavalli, montato in posizione centrale. A spiccare era in particolare il body kit e i cerchi in lega da 18 e 19 pollici: davvero una piccola belva.