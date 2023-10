Citroen C1 non avrà un'erede: 'La differenza di prezzo fra Segmento A e B è bassa'

In occasione della presentazione ufficiale della Citroen e-C3, il CEO dell'azienda francese Thierry Koskas, ha fatto sapere che la piccola city car C1 non avrà alcun erede.

Soltanto pochi giorni fa vi raccontavamo di come le piccole, fra Volkswagen up!, Audi A1 e Ford Fiesta, stiano scomparendo dal mercato, e i motivi sono diversi a cominciare dai ridotti margini, i sistemi di sicurezza, e le normative sull'inquinamento Euro 7.

“Il segmento A è molto, molto piccolo in Europa – le parole di Koskas ad Autocar - forse perché non ci sono molte offerte in quanto in fin dei conti la differenza di prezzo tra i segmenti A e B non è così grande. Con un'auto del segmento B, ha il vantaggio di un'auto molto più versatile, con più spazio di carico e posti a sedere per cinque persone. Con 1.000 euro in più hai un bel vantaggio”. Poi Koscas ha proseguito, spiegando che le norme ambientali rendono di fatto "quasi impossibile" sostituire la C1, uscita di produzione nel 2022.

“Quindi per il momento il segmento A non è una priorità – ha precisato - ma vedremo cosa accadrà in futuro. Per il momento, iniziamo con l’Ami e poi passiamo alla nuova C3”. La Citroen C1 nell'ultima versione costava attorno agli 11/12 mila euro di listino, e tenendo conto che la nuova C3 è in programma in versione termica con un prezzo che si aggira sui 14mila euro, è chiaro come il discorso di Koscas non faccia una piega: per due mila euro in più, ovviamente chi ha le disponibilità economiche, opterà per la C3 piuttosto che per la C1, per vari motivi.

Koscas ha quindi aggiunto e concluso dicendo che la nuova piattaforma Smart Car a basso costo, che debutterà con la nuova e-C3, verrà utilizzata anche per altre Citroen future: “E' una piattaforma che produrrà diversi veicoli, è una piattaforma molto promettente dove possiamo realizzare molte vetture, non soltanto B-hatch".