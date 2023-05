Citroen C1 GT Sbarro, è questa la piccola più cattiva di sempre?

La Citroen C1 GT è senza dubbio una delle piccole più cattive di sempre e nel contempo fra le più belle. Dimenticatevi l'utilitaria del 2005, visto che Franco Sbarro, il progettista italiano che l'ha inventata, ha deciso di stravolgere l'originale dando vita ad una vera e propria macchina da guerra.

La piccola C1 è stata rivoltata come un calzino a cominciare dalle portiere, sostituite con delle suggestive ali di gabbiano. Ok, non saranno sofisticate come quelle del SUV cinese Hiphy Y, ma sono qualcosa di unico su un'utilitaria.



E' stata poi posizionata una grossa presa d'aria nella zona anteriore di modo da raffreddare al meglio il motore, ed inoltre sono stati introdotti dei battitacco rialzati che ne hanno aumentato la rigidità.

Le gomme montate erano invece delle BF Goodrich 225/35 su cerchi da 19 pollici OZ UltraLeggera, e per non farsi mancare nulla è stata introdotta una ruota di scorta nella zona posteriore visibile attraverso il lunotto, anche perchè all'interno la piccola C1 era stata spogliata di tutto ciò che si trovava dietro i due sedili di guidatore e passeggero.

La GT di Sbarro alla fine misurava ben due metri di larghezza, e di fatto risultava essere incollata all'asfalto, quasi come fosse un'auto da gara. Molto bella anche la verniciatura scelta, un bianco con sfumature blu perlato, tanto di moda ad inizio anni 2000.

Sotto il cofano si trovava invece un motore da 125 cavalli di 1.6 litri preso direttamente dalla Citroen C2 VTS, una delle mitiche "bare con le ruote" assieme alla Clio Williams e alla 106. Si trattava di una potenza non da poco per una vettura che pesava solo 900 kg e che poteva superare tranquillamente i 210 km/h, anche se la velocità effettiva non è mai stata testata: Sbarro, infatti, ha spiegato di aver superato la soglia di cui sopra e che la C1 poteva accelerare ulteriormente.



Infine gli interni, due sedili sportivi iper avvolgenti a firma Recaro, un volante da gara rivestito in alcantara, e una verniciatura colore grigio carbonio opaco: che altro chiedere?