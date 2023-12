Citroen Berlingo 2024, marcia indietro dei francesi? La versione termica ci sarà

A quanto pare Citroen si sarebbe decisa a fare marcia indietro riguardo a una questione che aveva destato non poche critiche. E quindi, il nuovo Berlingo 2024 sarà disponibile anche nella sua versione termica. C'è uno spoiler che svela la decisione...

Quando è stata annunciata la nuova generazione della monovolume del brand francese, la decisione era di continuare con la proposta full-electric. Per onor di cronaca, ormai da due anni Berlingo (in Europa) viene offerto con la sola motorizzazione green, e le previsioni per il futuro non sembravano prevedere un cambiamento su questo fronte. Il comunicato stampa per la presentazione del nuovo corso del modello, infatti, parlava di motore elettrico da 100 kW, l'equivalente di 136 CV. Ma adesso tutto è cambiato.

Il nuovo Berlingo, che per il frontale sembra aver preso ispirazione dalla rivoluzionaria C3 (la Citroen e-C3 vola: già 10 mila prenotazioni per la city car elettrica low cost), dopo aver abbandonato le sue soluzioni termiche sembrerebbe essere pronto per un passo indietro. A svelarlo è il sito francese del marchio di Poissy (parte del Gruppo Stellantis), che indica come "presto disponibile" sia la versione elettrica del modello, sia quella dotata di una propulsione tradizionale.

Una strategia che, perlomeno in Francia, a quanto pare è stata accolta con entusiasmo dagli automobilisti francesi, e che punta a una sorta di predominio sul mercato. Infatti, se si osserva il mercato delle monovolume, ci si rende conto di come molti modelli vogliano puntare su un cambiamento EV. Un esempio è Peugeot E-Rifter (sempre Stellantis), che non offre alcuna soluzione termica. Una scelta simile a quella del Berlingo l'ha compiuta Renault per Kangoo, che lascia una scelta tra full-electric e termico. Secondo voi il dietrofront di Citroen darà buoni risultati?