Citroen Basalt Vision, il nuovo SUV Coupé si mostra: ma non arriverà in Europa

Citroen Basalt. Qualcuno lo ha mai sentito? Almeno in Europa? In pochi probabilmente, al massimo quelli di voi di nerd a 360 gradi. Si tratta di un nuovo SUV, e rappresenta la soluzione equivalente alla Renault Arkana per i mercati Sud americani. Ma ecco perché non arriverà in Europa.

Con la creazione del gruppo Stellantis, il marchio Citroën ha ridefinito la sua posizione tra le 14 marche sotto l'egida del gruppo. L'attenzione dell'azienda francese (adesso) si concentra attualmente sui modelli compatti del segmento B. Infatti, dopo il lancio della C3, sarà il turno della della seconda generazione della C3 Aircross (che sarà la gemella della prossima Fiat Multipla, in arrivo nel 2025). I SUV, al momento, possono aspettare in Europa per Citroen.

In questa sinergia tra più marchi, il compito di Citroen sarà quello di produrre piccoli vetture a basso costo, questi nuovi veicoli proverranno dalla piattaforma CMP sviluppata dal gruppo Stellantis. Un primissimo esempio di questo impegno lo possiamo vedere con la Citroen Ami, una delle primissime Key Car arrivate nel nostro continente.

La vettura si distingue per il tetto nero, che accentua il suo look sportivo, e per la sua linea estetica caratterizzata dai vecchi simboli del marchio, come i chevron incastonati in aste cromate orizzontali. Tuttavia, se osserviamo bene, questa identità stilistica non si allinea molto con il family feeling delle vetture destinate al mercato europeo. La Basalt, se arrivasse anche da noi, entrerebbe in competizioni interna con la Citroën C4, il cui restyling è previsto per il secondo semestre di quest'anno.

In sostanza, la Citroen Basalt è essenzialmente una versione coupé della C3 Aircross del mercato indiano che, a sua volta, è una via di mezzo tra la C3 locale e la C3 Aircross. Sebbene il produttore non abbia fornito ancora dettagli sui motori e sugli interni, è probabile che la Basalt condivida molti elementi proprio con la versione indiana della C3 Aircross.

Il nome "Basalt" fa riferimento ad una specifica tipologia di roccia vulcanica, ed è stato scelto per richiamare la robustezza e la serenità. Il branding di questa vettura fa dunque riferimento al comfort e all'affidabilità, in un veicolo adatto ad ogni situazione, sia cittadina che offroad.

AREXONS RINNOVA FANALI 150 gr Lucida fari auto, pasta lucidatura è uno dei più venduti oggi su