Citroen arriva, danneggia la fiancata di una Tesla e si comporta nel peggiore dei modi

Dai Paesi Bassi ci è appena arrivato un video sconfortante catturato dalla Modalità Sentinella di una Tesla Model 3 che, parcheggiata davanti a un negozio, si è vista danneggiata dallo sbadato proprietario di una Citroen C3.

L'automobilista a bordo dell'auto tradizionale entra subito nell'inquadratura della dashcam della EV, e decide di parcheggiare proprio nel posto macchina adiacente. L'uomo, scendendo dalla propria auto, ha spinto un po' troppo la portiera (sprovvista però di bloccaggio), finendo per spedirla contro la fiancata della berlina elettrica.

L'autore del danno (visibile negli ultimi istanti del video) si è subito accorto dell'entità di quest'ultimo, e per un po' è parso indeciso sul da farsi. All'inizio il suo intento era quello di rientrare in macchina e andar via, ma poi ci ha ripensato, ha richiuso la portiera e si è soffermato a controllare l'ammaccatura sulla Tesla.

Quando ormai eravamo certi che l'individuo stesse per intraprendere una giusta azione, ci ripensa nuovamente e risale a bordo della sua vettura, mette in moto e scappa via come se nulla fosse accaduto cercando di fugare ogni sospetto. In questi casi è d'obbligo provare a rintracciare il proprietario dell'auto danneggiata, o almeno lasciare un biglietto con un recapito.

Nel frattempo in casa Tesla bollono parecchi aggiornamenti in pentola. Il primo di questi riguarda l'imminente "Assetto Ghepardo", un update che provvederà a migliorare ulteriormente le capacità in accelerazione di Model X e Model S Raven. Un'altra modifica software è necessaria per la casa automobilistica californiana, poiché mostrare HAL 9000 di "2001: Odissea nello spazio" violerebbe alcuni diritti, ma Tesla ha già la soluzione a portata di mano.