Citroen Ami è un successone in Italia: 61% di market share nei quadricicli

Il successo di Citroen Ami è ormai sotto gli occhi di tutti. Vi ricordate l'edizione speciale della Ami d'orata parcheggiata per le strade di Londra? Quest'auto è davvero un piccola chicca per la mobilità in città. Comoda, elettrica e grande al punto giusto.

In Italia il trionfo di Ami è stato netto, con un notevole successo di ben 6.313 immatricolazioni e una significativa quota del 40% nel segmento dei quadricicli. Questo risultato assume un'ulteriore risonanza se si considera il contesto dei veicoli elettrici, poiché la Citroën Ami ha catturato una quota impressionante del 61%.



Dotata di una propulsione completamente elettrica, la Citroën Ami, accessibile già a partire dai 14 anni con il certificato di idoneità patente AM, si distingue per il suo abitacolo progettato per ospitare due persone. La batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh conferisce al veicolo un'autonomia di 75 km, con una ricarica completa in soli 3 ore tramite una comune presa da 220V.



Le prospettive per il 2024 si presentano promettenti, con tempi di consegna previsti in soli 8 settimane per il veicolo a batteria, indicando un possibile incremento dei volumi di vendita nel mercato italiano. La collaborazione strategica con di Citroen con MediaWorld ha ampliato ulteriormente le possibilità di acquisto, consentendo ai consumatori di accedere alla Citroën Ami attraverso il sito MediaWorld.it già dal mese di luglio 2023. Allo stesso modo, la presenza negli store di Milano, Genova e Ravenna sarà estesa a ulteriori 10 città nel corso del 2024, offrendo un accesso più diffuso e facilitato a questo innovativo veicolo elettrico.