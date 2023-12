La Citroen Ami si rinnova: ecco la nuova My Ami Pop da 49 euro al mese

Il 2024 di Citroen si preannuncia spumeggiante, soprattutto in vista dell’uscita della nuova Citroen e-C3 elettrica da 25.000 euro. Ora però si aggiunge anche la nuova Citroen My Ami Pop, una nuova evoluzione stilistica del quadriciclo best seller.

Nel corso del 2023 Fiat ha preso ispirazione dalla Citroen Ami per creare la sua Fiat Topolino da 10.000 euro, ora però la piccola Ami rinnova la sua concorrenza con un aggiornamento che porta un nuovo sguardo nel frontale e nuove firme grafiche che giocano su contrasti di colori. Ricordiamo che nuova My Ami Pop è solo una delle personalità offerte da Ami, che dal lancio ha già convinto più di 43.000 clienti - l’80% dei quali hanno scelto una variante personalizzata.

Come tradizione, anche My Ami Pop presenta 4 copriruota, 1 striscia grafica nera sotto il parabrezza, 1 rinforzo del paraurti anteriore e posteriore, 1 spoiler posteriore, 2 adesivi sui pannelli laterali posteriori e 2 adesivi sulle soglie delle porte. La livrea invece vede l’ingresso dell’infrarosso come tonalità dominante. Ora il frontale è ancora più riconoscibile, mentre le grafiche ai lati riportano il numero fortunato di Citroen: il 2.

All’interno nuova My Ami Pop introduce il selettore di guida sulla console centrale per migliorare l’ergonomia. I comandi sono più facili da raggiungere, così come la presa USB accanto ai pulsanti RND. Fra gli accessori di serie troviamo la clip per lo smartphone, le tasche a rete sulle porte, la rete divisoria centrale, i tappetini e il connect box firmato Dat@mi che permette di collegare lo smartphone al quadriciclo per accedere ai dati quali autonomia disponibile, chilometraggio, avvisi di manutenzione, ecc. La vettura è ancora sprovvista di display per l’infotainment, è però possibile connettere il telefono con l’app My Ami Play per avere la navigazione, le chiamate, la musica e la radio - tutte funzioni da controllare con il pulsante Citroen Switch sul volante.

Ma quanto costa questa nuova Citroen My Ami Pop? 8.890 euro IVA inclusa con pagamento in un’unica soluzione oppure da 49 euro al mese con il noleggio a lungo termine (e 5.074 euro di anticipo). Ricordiamo che, sulla carta, la My Ami Pop è perfettamente compatibile con gli incentivi per quadricicli, i fondi però sono al momento terminati e si attende il rinnovo della disponibilità.