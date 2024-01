Una Citroen Ami ribaltata: il surreale incidente a Milano

Teoricamente, a bordo di un quadriciclo elettrico capace di raggiungere i 45 km/h di velocità massima dovremmo essere abbastanza al sicuro. Solo teoricamente però, gli incidenti assurdi possono avvenire anche sulla piccola Citroen Ami, come dimostra un recente caso avvenuto a Milano.

Una Citroen Ami completamente ribaltata e in perfetto equilibrio sul posteriore non è di certo una scena che si vede tutti i giorni. A Milano però può succedere anche questo, di passeggiare sul marciapiede e trovare una Citroen Ami “in verticale”, con due paletti metallici divelti (ricordate la Citroen Ami ribaltata a Montecarlo?). È successo domenica 14 gennaio 2024 in via Molino delle Armi a Milano per l’appunto. Da quanto racconta il profilo Instagram di Milanobelladadio, il conducente della Ami avrebbe tentato un sorpasso azzardato in un punto in cui la corsia si restringe e da doppia diventa singola.

Il conducente ha dunque perso il controllo del quadriciclo, ha urtato contro i paletti metallici che delimitano il marciapiede e si è infine ribaltato - con la piccola vettura elettrica rimasta perfettamente in equilibrio posata sul posteriore. Immagini davvero surreali che non ci si aspetterebbe da un veicolo elettrico non molto potente, che dovrebbe servire per portarci in sicurezza da un punto A a un punto B a zero emissioni. Sappiamo però che nelle mani sbagliate persino un monopattino o una bicicletta possono diventare pericolosissimi.

L’incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno del 14 gennaio, come ricordato sopra, e fortunatamente non sembra aver causato ferite gravi al conducente del veicolo, né ad altri utenti nei paraggi. Al di là di quest’ultimo incidente, la piccola francese rimane un veicolo perfetto per girare in città, da gennaio 2024 inoltre Citroen ha ridotto i tempi di consegna della Ami in Italia.