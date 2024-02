Citroen Ami, la preparazione BR Performance offre 2 cavalli in più a 450 euro

La versione "potenziata" della Citroen AMI, che potete acquistare pure da Mediaworld, potrà essere acquistata in versione BR performance. Il guadagno prestazionale? 2 modesti cavalli. Meglio di niente.

Per farla breve, BR Performance (che ha sviluppato questo upgrade) offrirà ai suoi clienti la possibilità di superare i limiti imposti dalla legge per poter guidare la AMI anche senza patente con questo upgrade. IL "salto di potenza" fornisce alla Citroën Ami un incremento di 2 CV e 2 Nm di coppia, portandola a raggiungere prestazioni di 10 CV e 42 Nm complessivi. Ricordiamo che in Italia Citroen AMI è un successo e che il market share è tutto suo nel segmento dei quadricicli. BR Performance propone anche la rimozione della flangia, consentendo alla vettura di raggiungere una velocità massima di 75 km/h.

Ci teniamo però a ricordare che questa modifica potrebbe rendere l'utilizzo della Citroën Ami non conforme alle disposizioni normative vigenti. Attualmente, il veicolo non deve superare i 45 km/h per rispettare le regolamentazioni europee. Pertanto, la realizzazione di queste modifiche comporta un costo considerevole: per usufruire di questa migliorata performance, il preparatore richiede un pagamento di 450 euro per l'intera Fase 1, mantenendo il tutto in un equilibrio delicato tra prestazioni potenziate e rispetto delle norme legali (anche se non specifica in che modo lo farebbe).

Sebbene la motorizzazione elettrica presenti una struttura relativamente semplice, le sue capacità di ottimizzazione non si avvicinano ancora a quelle dei motori termici. Questa disparità ha portato molti preparatori a concentrarsi esclusivamente sul miglioramento della parte estetica e sul perfezionamento delle caratteristiche aerodinamiche delle vetture, evitando di intervenire sugli inverter e sul software. Tuttavia, c'è chi, appassionato del settore, riesce a conferire maggiore dinamismo a specifici modelli. BR Performance è proprio uno di questi.