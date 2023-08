La Citroën Ami diventa più potente? Il marchio al lavoro su una variante da 80 km/h

La Citroën Ami è stato un indubbio successo, un quadriciclo totalmente elettrico pensato soprattutto per la città che presto potrebbe guadagnare una variante più potente di quella attuale.

Il successo della Citroën Ami ha portato Stellantis a creare la Fiat Topolino, una versione “gemella” che in realtà si fregia di tanti piccoli dettagli unici. Tuttavia parliamo di quadricicli urbani capaci di arrivare a 45 km/h di velocità massima con 75 km di autonomia. Per questo motivo il marchio francese starebbe lavorando a un piccolo upgrade: la versione potenziata della Ami dovrebbe essere in grado di raggiungere gli 80 km/h, una velocità tale da permetterle di percorrere anche strade urbane vietate ai 50 cc. Inoltre diventerebbe più appetibile per tutta quella fascia di pubblico che reputa insufficienti i 45 km/h della Ami standard.

Ricordiamo che della Ami Citroën ha anche creato una variante più “estrema” chiamata My Ami Buggy, special edition che ha venduto tutte le sue unità in pochissimo tempo, inoltre con la Ami For All il quadriciclo è diventato accessibile anche a persone portatrici di disabilità, una variante che arriverà sul mercato italiano alla fine di questo 2023. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni in merito alla Ami “potenziata”, che potrebbe essere una grande novità 2024.