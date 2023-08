La Citroen Ami oro è l'auto più ammirata in UK: il photobombing con le supercar

Il quadriciclo elettrico pesante Citroen Ami è stato un successo per l'azienda automobilistica francese. Per promuovere ulteriormente la micro car, Citroen UK ha adottato una strategia di marketing creativa: ha creato una versione dell'Ami rivestita d'oro, che sarà esposta nelle grandi città accanto a supercar e altri veicoli esotici.

Questa versione unica dell'Ami con una vivace finitura dorata è stata presentata nel centro di Londra, posizionandola accanto a veicoli di lusso molto più costosi ed esclusivi, al fine di catturare l'attenzione del pubblico e suscitare interesse attorno al veicolo elettrico.

Nella galleria ufficiale di Citroen, l'Ami è stata fotografata accanto a varie supercar di lusso, inclusi modelli Ferrari come la 488 GTB, F8 Tributo, Roma, Portofino M e 430 Stradale, oltre a Lamborghini come l'Huracan Sterato, Huracan Performante e Murcielago.

Inoltre, il quadriciclo elettrico si è messo accanto a SUV di grandi dimensioni come la Mercedes-AMG G63 e un Land Rover Defender dal design camuffato. Questa iniziativa dimostra che l'Ami può attirare l'attenzione anche in mezzo a veicoli di lusso e di grande dimensione nelle strade di Londra.

Dopo uno shooting ufficiale, la Citroen Ami intraprenderà un tour nel Regno Unito, con 7 unità personalizzate da Jenni Sparks. Il tour coprirà città come Londra, Bristol, Cardiff, Manchester, Liverpool, Newcastle ed Edimburgo. Visitatori degli "Ami Hub" potranno partecipare a un concorso per vincere una delle 7 vetture personalizzate. Citroen sta lavorando anche per una versione più potente della Ami.

Nonostante la sua velocità limitata a 45 km/h grazie a un motore elettrico da 8 CV, la Citroen Ami è definita la "micro car perfetta per la città"; in Italia Citroen Ami può addirittura essere acquistata da Mediaworld. Tuttavia, oltre ai discorsi di marketing, l'unicità dell'Ami risiede nei costi e nella praticità di parcheggio, oltre a poter circolare in aree a basso inquinamento.