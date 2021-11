La Citroen Ami non conosce limiti: adesso è diventata anche un'auto della Polizia

Fa ridere pensare che una vettura capace di una velocità massima di 45 km/h possa diventare un’auto della Polizia, ma bisogna sempre contestualizzare le cose. La Citroen più compatta di tutte non è certo veloce, ma è piccolissima, agile e “green”, dunque la Ami è l'auto perfetta per pattugliare una piccola isola della Grecia.

Il quadriciclo della casa francese ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per rivoluzionare la mobilità urbana nelle città sempre più congestionate dal traffico. È una microcar elettrica scattante e capace di destreggiarsi anche nelle strade più strette e trafficate. Inoltre la Citroen Ami si ricarica facilmente anche da casa in appena 3 ore.

Le qualità appena descritte hanno fatto sì che Citroen creasse anche una versione Van della piccola Ami, perfetta per il trasporto di beni nelle città più caotiche, ma adesso sale di grado e diventa “poliziotta”.

Infatti Citroen ha inviato 6 ami al corpo di polizia dell’isola greca di Chalki, una delle isole che compone l’arcipelago del Dodecaneso, che si estende per soli 28 km quadrati. Per passare da un lato all’altro dell’isola si percorrono poco più di 9 km, una distanza che la Ami è in grado di percorrere più volte al giorno senza batter ciglio dato che offre un’autonomia fino a 75 km.

Inoltre, come detto in apertura, bisogna contestualizzare il tutto e tenere in considerazione che si tratta di un’isola che conta una popolazione di 500 persone, quindi il tasso di criminalità è praticamente nullo, e una superficie così piccola non sarà certo teatro di inseguimenti hollywoodiani.

La consegna di queste 6 Ami è la conseguenza di un piano specifico volto a trasformare Chalki in un’isola “green”, e assieme alle microcar, Citroen ha fornito anche due e-C4 e un e-Spacetourer per il comune, e un e-Dispatch per il fornitore di energia dell’isola.