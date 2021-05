La Citroen Ami nei negozi WindTre: promo dedicata con Giga e minuti in 5G

La Citroen Ami (si dice “amì” alla francese) è sicuramente uno dei veicoli elettrici più interessanti del momento, inoltre potrete conoscerla da vicino anche grazie ai negozi WindTre, che vi offriranno una promo abbinata.

Citroen e WindTre hanno appena lanciato una nuova partnership tutta pensata attorno alla nuova Ami, che tecnicamente è un quadriciclo a zero emissioni che si può guidare a partire dai 14 anni con patente AM. Innanzitutto potete già vedere una Ami presso lo store WindTre del centro commerciale Euroma 2 nella capitale, presto però ci saranno altri negozi dell’operatore che potranno farvi vedere la microcar elettrica dal vivo (così come diversi showroom Citroen, anche se l’acquisto sarà esclusivamente online).

Scegliendo la piccola francese potrete anche godere di una speciale promozione WindTre dal prezzo di 9,90 euro al mese, con minuti e Giga illimitati sotto rete 5G e 200 SMS per 24 mensilità. Ricordiamo che la Citroen Ami (qui la prova del nostro amico Matteo Valenza), lunga appena 2,41 metri, si può acquistare a partire da 5.731 euro grazie agli attuali incentivi statali, oppure optare per un leasing pagando una prima mensilità da 2.144 euro e poi 19,90 euro al mese.

Raggiunge i 45 km/h di velocità massima in circa 10 secondi, percorre inoltre circa 75 km con una singola carica. La batteria però si ricarica in circa 3 ore collegata a una normalissima presa di corrente casalinga da 220V, si può dunque riportare al 100% in pochissimo tempo.