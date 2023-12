La Citroen Ami 'esclusiva' fotografata a Milano: diventa una Tesla 'Model Povery'

Una Citroen Ami decisamente particolare è stata fotografata nella serata di ieri in quel di Milano. Il proprietario del piccolo quadriciclo elettrico ha infatti deciso di modificarla, cambiandole dei dettagli che non sono passati inosservati.

Come potete notare dalle foto pubblicate su questa pagina, al posto del classico logo Citroen si vede quello di Tesla, mentre in basso a destra, sotto la linea dei fari, appare chiaramente la scritta “Model Povery” (foto presa dalla pagina Facebook “Auto Elettriche Club Italia”).

Si tratta di una mod autoironica di un automobilista che ha voluto scherzare sul fatto che probabilmente non avesse le finanze necessarie per acquistare una Tesla, magari una Model Y, l'auto forse più venduta al mondo per il 2023, ma ha dovuto virare su una Citroen Ami.

Ovviamente stiamo parlando di due auto con un prezzo nettamente diverso ma nel contempo due vetture con specifiche tecniche differenti e pensate per un uso molto distante. La vettura di Musk è un SUV con un'autonomia superiore ai 400 km, mentre la piccola francese garantisce con una ricarica 75 chilometri di percorrenza ed è pensata solo per l'uso cittadino, anche per via del fatto che può raggiungere una velocità massima di 45 km/h.

Del resto è destinata principalmente ad un pubblico giovane, essendo guidabile grazie al solo patentino (come gli scooter 50 cc per intenderci), ed inoltre è perfetta per la città, ed in effetti negli ultimi tempi se ne stanno intravedendo molte dalle parti di Milano e Roma.

La Citroen Ami ha anche due gemelle, la Opel Rocks-e, ma soprattutto la Fiat Topolino, presentata in diretta streaming la scorsa estate, e pronta a fare il suo esordio a breve sulle strade italiane.

La piccola torinese è senza dubbio la meglio riuscita delle tre dal punto di vista del design (la meccanica è identica per tutte), strizzando l'occhio agli anni d'oro della Dolce Vita, con uno stile quindi retrò e pensato anche per il mare e le vacanze.

Un vero e proprio gioiello che non vediamo l'ora di ammirare dal vivo: nell'attesa, godiamoci la Tesla 'Model Povery'. Ultimo dettaglio: da notare che sul lunotto posteriore si vede l'indirizzo @ilmattechevola, di conseguenza la Citroen potrebbe appartenere a Matteo Aletti, 46enne milanese noto per la sua passione per il volo, che vanta una pagina Instagram di circa 10mila follower.