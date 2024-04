Una Citroen Ami che sembra disegnata da Rubik: celebra i 50 anni del mitico cubo

Milano sta per riempirsi di prodotti stravaganti grazie a una nuova Design Week, pronta a prendere forma dal 15 al 21 aprile 2024. Per l’occasione vedremo una particolare Citroen Ami che celebra i 50 anni del leggendario cubo di Rubik.

Il quadriciclo è uno dei più apprezzati e richiesti del momento, grazie alla sua possibilità di essere ricaricato comodamente con una Schuko casalinga ed essere guidato già a partire dai 14 anni. Con i nuovi incentivi 2024 Citroen Ami parte da 5.370 euro, aprile 2024 potrebbe dunque essere il mese migliore per ordinare un’unità.

Tornando alla Milano Design Week, la Citroen Ami ispirata al famoso cubo di Rubik, inventato nel 1974 da Ernő Rubik, si potrà ammirare presso la speciale Maison Citroën all’interno della Coin Milano 5 Giornate, dove verranno esposti anche cubi di tutti i tipi, epoche e dimensioni. Sabato 20 aprile, inoltre, avrete la possibilità di incontrare Carolina Guidetti, star dei social ma soprattutto campionessa italiana di speedcubing.

Alessandro Musumeci, Direttore Marketing Citroën Italia, ha così commentato la collaborazione con Rubik’s: “Cosa c’è di più popolare e allo stesso tempo audace del cubo di Rubik? Un oggetto iconico che mantiene il suo fascino da oltre cinquant’anni. Popolarità e audacia, oltre alla capacità storica di creare modelli affascinanti e iconici sono i valori che caratterizzano anche la marca Citroën, ed è per questo motivo che questa eccezionale partnership con Spin Master ci rende orgogliosi e felici. Durante la Milan Design Week, inoltre, scopriremo se è più semplice risolvere il cubo di Rubik oppure parcheggiare agilmente nel traffico milanese a bordo di AMI 100% electric”.

