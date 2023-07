La Citroën Ami si può comprare da MediaWorld con 36 mesi di garanzia inclusa

Se i grandi negozi di elettronica possono vendere monopattini, e-bike e scooter elettrici, perché non passare anche ai quadricicli? Citroën e MediaWorld hanno appena siglato un accordo per la vendita della piccola Ami presso i punti vendita del colosso tech e ovviamente online.

La nuova partnership prevede la possibilità di acquistare l’iconica Citroën Ami presso il MediaWorld Technology Village di Milano, in Viale Certosa o tramite il sito online MediaWorld.it. In questo modo il brand francese cerca di raggiungere un pubblico ancora più vasto di quello attuale, solleticando la curiosità di chi visita il MediaWorld Technology Village.

“Sono orgoglioso di annunciare la collaborazione tra MediaWorld e Citroën. Due realtà che condividono i medesimi obiettivi, focalizzandosi su tematiche comuni: la ricerca di innovazione, la centralità assoluta del cliente nelle strategie aziendali e una sempre maggiore attenzione alle tematiche connesse alla sostenibilità ci distinguono sul mercato e uniscono i nostri percorsi” ha detto Alessandro Musumeci, Direttore Marketing di Citroën in Italia.

“Siamo molto soddisfatti di ospitare questa novità assoluta all’interno di MediaWorld Tech Village di Milano Certosa” - ha dichiarato Vittorio Buonfiglio, COO MediaWorld - “il valore della sostenibilità ambientale è al centro delle strategie aziendali che si concretizzano in politiche di sostenibilità energetica degli store, promozione di prodotti a basso impatto, device rigenerati e una gamma completa di soluzioni di mobilità dolce ed elettrica; tutte iniziative che rientrano sotto il cappello del brand MediaWorld ‘Better Way’. Siamo dunque felici di operare con aziende che, come noi, identificano nell’evoluzione tecnologica la chiave per vivere e muoverci in un mondo più verde”.

Ricordiamo che la Citroën Ami può essere guidata dai 14 anni, offre 75 km di autonomia e può essere ricaricata presso qualsiasi presa Schuko di casa. Presso il MediaWorld Technology Village di Milano i modelli in esposizione saranno associati a un QR Code utile all’ordine online della vettura. Per il lancio dell’iniziativa è inoltre previsto un vantaggio esclusivo: la garanzia MY AMI CARE per 36 mesi compresa nel prezzo - prezzo non ancora diffuso ufficialmente dalle due compagnie.